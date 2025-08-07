Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mẹ nạn nhân mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

Phùng Quang
Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ khi nam thanh niên 22 tuổi mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích về nạn nhân.

Chiều 7/8, công tác tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang diễn ra khẩn trương trong sự thấp thỏm chờ đợi của gia đình và bạn bè nạn nhân.

cuu-nan.jpg
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích.

Người mất tích là N.B.K.C. (22 tuổi, quê ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên một tiệm đậu hũ nóng ở phường Nam Nha Trang. Theo người thân, C. có niềm đam mê leo núi và thường xuyên đi phượt.

Sáng 4/8, C. một mình leo núi Hoàng Ngưu Sơn và gửi bức ảnh check-in ở đỉnh núi vào nhóm chat lúc 8h30. “Tôi nghĩ lúc đó điện thoại bạn ấy mới có sóng”, anh Diệp Thế Sơn (bạn của C.) chia sẻ. Kể từ sau thời điểm đó, C. mất hoàn toàn liên lạc. Cuộc gọi cuối cùng đổ chuông vào rạng sáng hôm sau, rồi tắt hẳn. Gia đình lập tức đổ về Nha Trang tìm kiếm.

z6883318191109-99fa77ebf36b1137bf2aa686fcfc1e12.jpg
Người thân đang rất lo lắng về sự an toàn của C.

Bà Phan Thị Loan (mẹ của C.) nghẹn ngào kể: “Ngay khi không liên lạc được, cả họ họp lại rồi tức tốc vào Nha Trang. Ngày 5/8, gần 30 người gồm hai bên nội ngoại và bạn bè đã có mặt ở chân núi. Bao ngày nay, cứ nghe có dấu hiệu gì là chúng tôi lại leo theo đoàn lên, rồi thất vọng quay về. Chỉ mong tìm được con còn sống và bình an trở về.

z6883318191012-0b7115b117813ba61d9d1a2934be1e6e.jpg
Bà Phan Thị Loan (mẹ C., đội nón) và bà ngoại C. hy vọng con sẽ về với gia đình bình an.

Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng nhiều tình nguyện viên, người leo núi chuyên nghiệp, vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai flycam, huy động chó nghiệp vụ, đồng thời chia lực lượng theo nhiều hướng nhằm tiếp cận các khu vực hiểm trở, nơi nghi ngờ nạn nhân có thể đã đi qua.

Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn dốc cao, rừng rậm và nhiều khe đá sâu khiến công tác cứu hộ gặp không ít trở ngại. Hiện, mọi nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục với hy vọng sớm có tin tức về thanh niên trẻ.

th.jpg
Chó nghiệp vụ được đưa vào để tìm kiếm nam thanh niên mất tích. Ảnh T.H.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được ví như "nóc nhà của Nha Trang" và đây là địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi. Hiện nay, các hoạt động leo núi, khám phá tại đây chỉ mang tính chất tự phát, chưa tổ chức thành các tour du lịch.

Phùng Quang
Thanh Thanh
#mất tích #núi Hoàng Ngưu Sơn #Nha Trang #chó nghiệp vụ #leo núi #bình an #Khánh Hòa

Cùng chuyên mục