Mẹ nạn nhân mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn: 'Mong con còn sống và bình an trở về'

TPO - Đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ khi nam thanh niên 22 tuổi mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng huy động hàng trăm người tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích về nạn nhân.

Chiều 7/8, công tác tìm kiếm nam thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang diễn ra khẩn trương trong sự thấp thỏm chờ đợi của gia đình và bạn bè nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích.

Người mất tích là N.B.K.C. (22 tuổi, quê ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa), nhân viên một tiệm đậu hũ nóng ở phường Nam Nha Trang. Theo người thân, C. có niềm đam mê leo núi và thường xuyên đi phượt.

Sáng 4/8, C. một mình leo núi Hoàng Ngưu Sơn và gửi bức ảnh check-in ở đỉnh núi vào nhóm chat lúc 8h30. “Tôi nghĩ lúc đó điện thoại bạn ấy mới có sóng”, anh Diệp Thế Sơn (bạn của C.) chia sẻ. Kể từ sau thời điểm đó, C. mất hoàn toàn liên lạc. Cuộc gọi cuối cùng đổ chuông vào rạng sáng hôm sau, rồi tắt hẳn. Gia đình lập tức đổ về Nha Trang tìm kiếm.

Người thân đang rất lo lắng về sự an toàn của C.

Bà Phan Thị Loan (mẹ của C.) nghẹn ngào kể: “Ngay khi không liên lạc được, cả họ họp lại rồi tức tốc vào Nha Trang. Ngày 5/8, gần 30 người gồm hai bên nội ngoại và bạn bè đã có mặt ở chân núi. Bao ngày nay, cứ nghe có dấu hiệu gì là chúng tôi lại leo theo đoàn lên, rồi thất vọng quay về. Chỉ mong tìm được con còn sống và bình an trở về.”

Bà Phan Thị Loan (mẹ C., đội nón) và bà ngoại C. hy vọng con sẽ về với gia đình bình an.

Đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng nhiều tình nguyện viên, người leo núi chuyên nghiệp, vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai flycam, huy động chó nghiệp vụ, đồng thời chia lực lượng theo nhiều hướng nhằm tiếp cận các khu vực hiểm trở, nơi nghi ngờ nạn nhân có thể đã đi qua.

Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn dốc cao, rừng rậm và nhiều khe đá sâu khiến công tác cứu hộ gặp không ít trở ngại. Hiện, mọi nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục với hy vọng sớm có tin tức về thanh niên trẻ.

Chó nghiệp vụ được đưa vào để tìm kiếm nam thanh niên mất tích. Ảnh T.H.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được ví như "nóc nhà của Nha Trang" và đây là địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi. Hiện nay, các hoạt động leo núi, khám phá tại đây chỉ mang tính chất tự phát, chưa tổ chức thành các tour du lịch.