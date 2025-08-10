Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

KHÁNH HÒA:

Nam thanh niên mất tích 6 ngày, thi thể được tìm thấy trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Thanh Thanh - Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn.

Sau 6 ngày nỗ lực tìm kiếm, trưa 10/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh N.B.K.C (trú phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) - người mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn chiều 4/8.

vachda.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cùng nhiều tình nguyện viên tìm kiếm nạn nhân mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn trong nhiều ngày qua.

Theo đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực núi có địa hình hiểm trở, nhiều vách đá và khe sâu. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa thi thể xuống núi, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như báo Tiền Phong đưa tin, trước đó, tối 4/8, người thân không liên lạc được với anh C.. Sáng 5/8, bạn bè đã tổ chức tìm kiếm và báo cơ quan chức năng. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng nhiều tình nguyện viên, người leo núi chuyên nghiệp mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công an phường Nam Nha Trang, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai flycam, huy động chó nghiệp vụ, đồng thời chia lực lượng theo nhiều hướng nhằm tiếp cận các khu vực hiểm trở, nơi nghi ngờ nạn nhân có thể đã đi qua.

Tuy nhiên, địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn dốc cao, rừng rậm và nhiều khe đá sâu khiến công tác cứu hộ gặp không ít trở ngại. Thật đáng tiếc, điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Núi Hoàng Ngưu Sơn cao 972m, được ví như "nóc nhà của Nha Trang", địa điểm ưa thích của cộng đồng những người thích bộ môn leo núi. Hiện nay, các hoạt động leo núi, khám phá tại đây chỉ mang tính chất tự phát, chưa tổ chức thành các tour du lịch.

Phường Nam Nha Trang hỗ trợ 25 triệu đồng đến gia đình nạn nhân tử vong trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Ngày 10/8, ngay sau khi biết thông tin lực lượng chức năng tìm thấy thi thể thanh niên mất tích gần 6 ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cùng các ban ngành của phường đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng chia sẻ với gia đình nạn nhân.

z6892636137762-10a1ee084777561b52ab108b4898d15f.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang gửi lời chia buồn với mẹ nạn nhân.

Tại đây ông Minh gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau, về phía chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ để đưa thi thể cháu về quê mai táng.

Thanh Thanh - Phùng Quang
#nạn nhân mất tích #núi Hoàng Ngưu Sơn #cứu hộ Khánh Hòa #tìm kiếm #leo núi #thi thể

