Huế tiếp nhận, cứu hộ nhiều động vật hoang dã quý hiếm

Ngọc Văn
TPO - Nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm vừa được người dân TP Huế tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để cứu hộ, thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Ngày 25/10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp; trong đó có các loài thuộc danh mục quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Trước đó, người dân phường Thủy Xuân phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc tại khu vực vườn dược liệu tổ dân phố Cư Chánh 2.

rua-quy-hiem-khi.jpg
Người dân phường Thủy Xuân (Huế) tự nguyện giao nộp cá thể khỉ đuôi lợn cho kiểm lâm.

Sau khi được đại diện UBND phường Thủy Xuân và Hạt Kiểm lâm trung tâm TP Huế kiểm tra sức khỏe, cá thể khỉ được xác định vẫn khỏe mạnh, không bị thương tích. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận và bàn giao cho Vườn Quốc gia Bạch Mã chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Ngoài ra, trong hai ngày 21 và 22/10 vừa qua, người dân xã Hưng Lộc (Huế) cũng chủ động giao nộp hai cá thể rùa quý hiếm. Cụ thể, ông Hồ Đức Khánh (trú xã Hưng Lộc) phát hiện một cá thể rùa ba gờ nặng khoảng 1,5kg đi lạc gần khe suối; còn ông Trần Việt (trú cùng xã) tự nguyện bàn giao một cá thể rùa sa nhân nặng 0,5kg. Cả hai cá thể rùa này đều thuộc loài nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

rua-quy-hiem.jpg
Lực lượng kiểm lâm, công an, đại diện chính quyền xã Hưng Lộc tiếp nhận cá thể rùa quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.﻿

Theo ông Phan Viết Phúc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, đơn vị sẽ phối hợp Vườn Quốc gia Bạch Mã tiến hành thả hai cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Được biết, từ đầu năm đến nay, công tác bảo tồn, cứu hộ động vật hoang dã tại Huế tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Thông qua các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Huế, người dân đã tự nguyện giao nộp hơn 40 cá thể động vật hoang dã để cứu hộ, chăm sóc và thả về rừng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngọc Văn
