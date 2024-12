Du khách đổ xô đi chơi đùa với động vật hoang dã

TPO - Chiều 26/12, Bộ Công an tổ chức họp báo, cho biết năm 2024, lực lượng công an đã trình Quốc hội thông qua 8 dự án luật, trong đó có 6 luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; hoàn thành xây dựng hơn 3.000 căn nhà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình chính sách; triệt phá hơn 48.000 vụ án hình sự và bắt giữ hơn 3.900 đối tượng truy nã...