Cứu hộ thành công 13 cá thể rái cá bị tàng trữ trái phép

TPO - Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) vừa cứu hộ thành công 13 cá thể rái cá bị thu giữ từ hoạt động tàng trữ trái phép động vật hoang dã. Đây là những loài thú quý hiếm, có trong danh sách đỏ Việt Nam.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 14 cá thể rái cá do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tịch thu từ một vụ tàng trữ trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm tại xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn.

Khi được bàn giao, một cá thể không qua khỏi do kiệt sức, 13 cá thể còn lại đều trong tình trạng hoảng loạn, đói khát, trong đó có 7 cá thể non mới hơn 1 tháng tuổi cần được chăm sóc đặc biệt.

Các cá thể rái cá sơ sinh được giải cứu. Ảnh: SVW.

Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc của SVW đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, sơ cứu và ổn định sức khỏe cho từng cá thể. Toàn bộ số cá thể đang được cách ly và theo dõi đặc biệt tại khu kiểm dịch thuộc Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê của Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Theo đại diện của SVW, mỗi ca giải cứu không chỉ mang lại cơ hội sống còn cho từng cá thể, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ trước thực trạng săn bắt, buôn bán và nuôi giữ trái phép động vật hoang dã.

Các cán bộ cứu hộ tiếp nhận các cá thể rái cá được giải cứu.

Việt Nam là nơi sinh sống của 4 loài rái cá, tất cả đều có trong sách đỏ Việt Nam. Trong đó rái cá thường, rái cá vuốt bé và rái cá lông mượt xếp vào nhóm nguy cấp (EN), riêng rái cá lông mũi thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) với số lượng cá thể ước tính ngoài tự nhiên chỉ còn dưới 250 con.

Hoạt động săn bắt làm thực phẩm, buôn bán làm cảnh cũng như sinh cảnh sống của loài bị chia cắt và suy thoái là nguyên nhân đẩy loài đến bờ tuyệt chủng.

Các nhà bảo tồn đề xuất, cần bảo vệ sinh cảnh ở các khu vực phân bố của loài, kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt và buôn bán trái pháp luật đồng thời thực hiện các giải pháp phục hồi quần thể trong tự nhiên và chương trình nhân nuôi bảo tồn chuyển chỗ.