Cứu cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm

TPO - Sáng 17/10, UBND xã Tả Van (TP Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm do người dân thôn Séo Mý Tỷ tự nguyện giao nộp, và tiến hành bàn giao cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên – Vườn quốc gia Hoàng Liên để cứu hộ, chăm sóc.

Trước đó, ngày 10/10, trong lúc đi làm nương, ông Hạng A Dính, người dân thôn Séo Mý Tỷ, phát hiện một cá thể khỉ nằm thoi thóp bên đường. Nhận thấy con vật bị thương nặng, ông đã mang về nhà chăm sóc tạm thời, giúp khỉ hồi phục sức khỏe. Khi thấy cá thể này đã ổn định, ông Dính chủ động làm đơn xin giao nộp lại cho chính quyền địa phương.

Người dân giao nộp động vật quý hiếm.

Theo xác định của cơ quan chuyên môn, đây là khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) – loài thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Tả Van đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao cá thể khỉ cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên để tiếp tục chăm sóc, phục hồi và chuẩn bị thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể khỉ mặt đỏ.

Hành động của ông Hạng A Dính được chính quyền địa phương biểu dương là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức trách nhiệm trong bảo tồn thiên nhiên, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Nhân dịp này, xã Tả Van cũng tuyên truyền đến người dân không săn bắt, nuôi nhốt hay tàng trữ động vật hoang dã; khi phát hiện động vật cần cứu hộ, cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương.