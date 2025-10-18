Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Cứu cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 17/10, UBND xã Tả Van (TP Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm do người dân thôn Séo Mý Tỷ tự nguyện giao nộp, và tiến hành bàn giao cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên – Vườn quốc gia Hoàng Liên để cứu hộ, chăm sóc.

Trước đó, ngày 10/10, trong lúc đi làm nương, ông Hạng A Dính, người dân thôn Séo Mý Tỷ, phát hiện một cá thể khỉ nằm thoi thóp bên đường. Nhận thấy con vật bị thương nặng, ông đã mang về nhà chăm sóc tạm thời, giúp khỉ hồi phục sức khỏe. Khi thấy cá thể này đã ổn định, ông Dính chủ động làm đơn xin giao nộp lại cho chính quyền địa phương.

13132.jpg
Người dân giao nộp động vật quý hiếm.

Theo xác định của cơ quan chuyên môn, đây là khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) – loài thuộc nhóm IIB, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Tả Van đã phối hợp với các đơn vị chức năng bàn giao cá thể khỉ cho Trung tâm Du lịch và Bảo tồn sinh vật Hoàng Liên để tiếp tục chăm sóc, phục hồi và chuẩn bị thả về môi trường tự nhiên.

13131.jpg
Cá thể khỉ mặt đỏ.

Hành động của ông Hạng A Dính được chính quyền địa phương biểu dương là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức trách nhiệm trong bảo tồn thiên nhiên, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học vùng lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Nhân dịp này, xã Tả Van cũng tuyên truyền đến người dân không săn bắt, nuôi nhốt hay tàng trữ động vật hoang dã; khi phát hiện động vật cần cứu hộ, cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#Bảo vệ động vật quý hiếm #Giao nộp khỉ mặt đỏ #Bảo tồn sinh vật hoàng liên #Ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên #Hành động nhân đạo trong cứu hộ #Tuyên truyền bảo vệ rừng và đa dạng sinh học #Chính sách bảo vệ động vật hoang dã #Vai trò cộng đồng trong bảo tồn #Thả động vật về môi trường tự nhiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục