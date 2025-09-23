Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khỉ đuôi lợn xổng chuồng 'đại náo' khu dân cư, 3 người bị thương

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Con khỉ cái nặng 4,5kg, xổng chuồng từ ngày 21/9, liên tục di chuyển trên mái nhà và tấn công người dân. Ba nạn nhân, gồm bé trai 7 tuổi, bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi, đã bị cắn.

Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm TPHCM phối hợp chính quyền địa phương đã bắt giữ một con khỉ đuôi lợn sau hai ngày xổng chuồng, gây náo loạn khu dân cư tại phường Bình Tân.

z7042215796973-eb97e49cecf89ae126d18610856c7439.jpg
Con khỉ đuôi lợn gây náo loạn khu dân cư (ảnh: H.T)

Trong suốt thời gian trốn thoát, con khỉ cái nặng 4,5kg, xổng chuồng từ ngày 21/9, liên tục di chuyển trên mái nhà và tấn công người dân. Ba nạn nhân, gồm bé trai 7 tuổi, bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi, đã bị cắn và được gia đình đưa đi tiêm phòng.

Lực lượng kiểm lâm đã dùng súng chuyên dụng bắn thuốc mê để khống chế, đảm bảo an toàn cho cả người dân và con vật. Hiện khỉ đã được đưa về trạm cứu hộ.

z7042216386576-eb8d12c9ec84682475389ebdd42cc075.jpg
Khỉ đuôi lợn bị lực lượng kiểm lâm khống chế (ảnh: H.T)

Đại diện chủ nuôi thừa nhận trách nhiệm, xin lỗi các gia đình và cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị, tiêm phòng cho các nạn nhân.

Trước đó, ngày 6/8 vụ việc tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Hưng Hòa khi một con khỉ đuôi lợn nặng 6,5 kg gây náo loạn khu dân cư, vào nhà dân phá phách và có biểu hiện hung dữ.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương cũng đã dùng súng gây mê để khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân. Con vật hiện được đưa về Hạt Kiểm lâm Củ Chi chăm sóc, thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ.

Nguyễn Dũng
