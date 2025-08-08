Nhóm người chặt cây, lấy nguồn thức ăn của khỉ trên bán đảo Sơn Trà

TPO - Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà cho biết đã xác định được nhóm người chặt cây chòi mòi để lấy quả- loại quả vốn là nguồn thức ăn chính cho khỉ và voọc ở đây.

Ngày 8/8, mạng xã hội lan truyền nhiều bức ảnh và bài viết về một nhóm người lên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) chặt hạ cây chòi mòi (nho rừng).

Nhóm người chặt hạ cây chòi mòi trên bán đảo Sơn Trà để lấy quả. Ảnh: Nguyễn Viết Phát.

Những hình ảnh cho thấy một nhóm 5 -6 người sau khi chặt cây chòi mòi đã trải bạt giữa lòng đường để lấy quả.

“Tôi có nói không được lấy quả bằng cách hủy diệt những loại cây rừng có thể cung cấp nguồn thực phẩm cho động vật hoang dã. Nhưng đành bất lực”, người viết bài chia sẻ.

Theo chị Thanh Ngọc Trúc, tình nguyện viên gắn bó với công tác bảo tồn động vật trên bán đảo Sơn Trà, thì chòi mòi là thức ăn của khỉ, đặc biệt là voọc. Khi nhìn thấy hình ảnh cây chòi mòi bị chặt, chị rất bức xúc.

“Cây trái để động vật hoang dã ăn, con người đã có quá nhiều thứ để ăn rồi. Họ lên đây hái quả rồi còn chặt cả cây thì quả thật không chấp nhận được”, chị Trúc nói.

Quả chòi mòi là nguồn thức ăn cho khỉ, voọc trên núi Sơn Trà.

Trao đổi với Tiền Phong, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay ngay sau khi nhận được phản ảnh của người dân về việc chặt cây chòi mòi trên bán đảo Sơn Trà, đơn vị nhanh chóng kiểm tra, xác minh.

BQL đã xác định được nhóm người chặt cây chòi mòi và chuyển thông tin sang Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn để xử lý. Hiện Hạt Kiểm lâm liên quận đã ra quyết định xử phạt nhóm người này.