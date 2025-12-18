Công an ở TPHCM vào tận nhà trọ tuyên truyền, test ma túy tại chỗ

TPO - Ngày 17/12, Công an nhiều xã phường tại TPHCM đã ra quân triển khai Nghị định 282/2025 của Chính phủ, trực tiếp đến các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tuyên truyền quy định pháp luật về giữ gìn trật tự, tiếng ồn; đồng thời sàng lọc, test nhanh ma túy đối với một số trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Ghi nhận tại phường Hiệp Bình, Công an phường đã thành lập các tổ công tác, chia thành nhiều nhóm, tiếp cận từng khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh nhằm phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định 282/2025 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình.

Trong đó đáng chú ý là quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn, hát karaoke làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Hành vi này có thể bị xử phạt bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không chỉ giới hạn theo khung giờ như trước.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chủ nhà trọ, chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, trật tự công cộng; đồng thời giải thích rõ mức xử phạt, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng gây ồn ào, mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Cảnh sát khu vực trực tiếp đến từng khu trọ phát tờ rơi tuyên truyền.

Song song với công tác tuyên truyền, các tổ công tác cũng tiến hành nắm tình hình cư trú, rà soát nhân khẩu tại các khu nhà trọ. Đối với một số trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an đã yêu cầu test nhanh ma túy trực tiếp, bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật.

Các đối tượng nghi ngờ được yêu cầu test ma túy ngay tại chỗ để kịp thời tuyên truyền, ngăn ngừa.

Trực tiếp dẫn đoàn đi kiểm tra, thiếu tá Đậu Văn Dũng - Cảnh sát khu vực Công an phường Hiệp Bình cho biết, việc triển khai Nghị định 282/2025 gắn với công tác kiểm tra, phòng ngừa tệ nạn xã hội nhằm mục tiêu đưa quy định pháp luật đi vào thực tiễn, nâng cao ý thức chấp hành của người dân; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Các khu trọ được cảnh sát khu vực tăng cường tuyên truyền và kiểm tra thông tin lưu trú.

Trong thời gian tới, Công an phường Hiệp Bình sẽ tiếp tục duy trì các đợt ra quân tuyên truyền lưu động, tăng cường kiểm tra tại khu dân cư, khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn.

Tương tự tại nhiều phường xã khác, lực lượng công an địa phương những ngày qua cũng liên tục đi đến từng khu nhà trọ để tuyên truyền Nghị định 282/2025 nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Sau thời gian trên, việc xử phạt sẽ được thực hiện nghiêm nếu vi phạm.