Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an ở TPHCM vào tận nhà trọ tuyên truyền, test ma túy tại chỗ

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 17/12, Công an nhiều xã phường tại TPHCM đã ra quân triển khai Nghị định 282/2025 của Chính phủ, trực tiếp đến các khu nhà trọ, cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tuyên truyền quy định pháp luật về giữ gìn trật tự, tiếng ồn; đồng thời sàng lọc, test nhanh ma túy đối với một số trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Ghi nhận tại phường Hiệp Bình, Công an phường đã thành lập các tổ công tác, chia thành nhiều nhóm, tiếp cận từng khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh nhằm phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định 282/2025 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình.

Trong đó đáng chú ý là quy định xử phạt hành vi gây tiếng ồn, hát karaoke làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung. Hành vi này có thể bị xử phạt bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không chỉ giới hạn theo khung giờ như trước.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chủ nhà trọ, chủ cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về an ninh trật tự, trật tự công cộng; đồng thời giải thích rõ mức xử phạt, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng gây ồn ào, mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

img-6606.jpg
img-6596.jpg
img-6593.jpg
Cảnh sát khu vực trực tiếp đến từng khu trọ phát tờ rơi tuyên truyền.

Song song với công tác tuyên truyền, các tổ công tác cũng tiến hành nắm tình hình cư trú, rà soát nhân khẩu tại các khu nhà trọ. Đối với một số trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an đã yêu cầu test nhanh ma túy trực tiếp, bảo đảm đúng quy trình, quy định pháp luật.

img-6584.jpg
img-6580.jpg
Các đối tượng nghi ngờ được yêu cầu test ma túy ngay tại chỗ để kịp thời tuyên truyền, ngăn ngừa.

Trực tiếp dẫn đoàn đi kiểm tra, thiếu tá Đậu Văn Dũng - Cảnh sát khu vực Công an phường Hiệp Bình cho biết, việc triển khai Nghị định 282/2025 gắn với công tác kiểm tra, phòng ngừa tệ nạn xã hội nhằm mục tiêu đưa quy định pháp luật đi vào thực tiễn, nâng cao ý thức chấp hành của người dân; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

img-6602.jpg
Các khu trọ được cảnh sát khu vực tăng cường tuyên truyền và kiểm tra thông tin lưu trú.

Trong thời gian tới, Công an phường Hiệp Bình sẽ tiếp tục duy trì các đợt ra quân tuyên truyền lưu động, tăng cường kiểm tra tại khu dân cư, khu nhà trọ, cơ sở kinh doanh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn.

Tương tự tại nhiều phường xã khác, lực lượng công an địa phương những ngày qua cũng liên tục đi đến từng khu nhà trọ để tuyên truyền Nghị định 282/2025 nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Sau thời gian trên, việc xử phạt sẽ được thực hiện nghiêm nếu vi phạm.

Nguyễn Dũng
#công an #TP.HCM #nhà trọ #kiểm tra ma túy #trật tự #nghị định 28 #công an #ma túy #TPHCM #tuyên truyền #an ninh #nghi vấn

Xem thêm

Cùng chuyên mục