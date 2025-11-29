Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm núp bóng karaoke ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm núp bóng các cơ sở kinh doanh karaoke tại địa bàn xã An Khánh, TP Hà Nội.

mai-dam.png
Ảnh minh họa.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều cơ sở sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn thôn Phương Quan, xã An Khánh có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Quá trình điều tra, xác định khi khách có nhu cầu mua dâm, quản lý của quán sẽ điều gái bán dâm từ nhà trọ gần đó đến. Nếu đồng ý bán dâm cho khách, thì gái bán dâm phải thông báo và được sự đồng ý của quản lý quán mới được cùng khách ra ngoài quan hệ.

Các quán karaoke sẽ liên lạc với taxi quen đưa đón khách và gái bán dâm đi đến các nhà nghỉ gần đó. Các nhà nghỉ đều sẽ bố trí camera quan sát bên ngoài để cảnh giới, nhận biết taxi quen hoặc phải được quản lý của quán karaoke thông báo trước thì mới mở cửa đón và cho khách thuê phòng mua bán dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã An Khánh đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Ba Sao, karaoke Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc, nhà nghỉ Ngọc Ánh.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại nhà nghỉ Bảo Ngọc có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua dâm, bán dâm và 2 đôi nam nữ đang chuẩn bị ra về. Tại nhà nghỉ Ngọc Ánh có 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm và 2 đôi nam nữ ở quầy lễ tân.

mai-dam-1.jpg
Các đối tượng liên quan. Ảnh: CAHN

Đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận được môi giới tại cơ sở kinh doanh karaoke trá hình mang tên “Ba Sao”, “Alibaba”, “Amazing”, “F1”. Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 86 đối tượng có liên quan bao gồm chủ cơ sở, nhân viên cơ sở kinh doanh, gái bán dâm, khách mua dâm… về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 19 đối tượng về các hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Triệt phá hoạt động mại dâm trong karaoke #Công an Hà Nội xử lý mại dâm trá hình #Hoạt động môi giới mại dâm qua nhà nghỉ #Điều tra các cơ sở kinh doanh karaoke núp bóng #Bắt giữ đối tượng liên quan đến mại dâm dưới 18 tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục