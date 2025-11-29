Triệt phá hàng loạt tụ điểm mại dâm núp bóng karaoke ở Hà Nội

Ảnh minh họa.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều cơ sở sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn thôn Phương Quan, xã An Khánh có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Quá trình điều tra, xác định khi khách có nhu cầu mua dâm, quản lý của quán sẽ điều gái bán dâm từ nhà trọ gần đó đến. Nếu đồng ý bán dâm cho khách, thì gái bán dâm phải thông báo và được sự đồng ý của quản lý quán mới được cùng khách ra ngoài quan hệ.

Các quán karaoke sẽ liên lạc với taxi quen đưa đón khách và gái bán dâm đi đến các nhà nghỉ gần đó. Các nhà nghỉ đều sẽ bố trí camera quan sát bên ngoài để cảnh giới, nhận biết taxi quen hoặc phải được quản lý của quán karaoke thông báo trước thì mới mở cửa đón và cho khách thuê phòng mua bán dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an xã An Khánh đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Ba Sao, karaoke Amazing, nhà nghỉ Bảo Ngọc, nhà nghỉ Ngọc Ánh.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại nhà nghỉ Bảo Ngọc có 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua dâm, bán dâm và 2 đôi nam nữ đang chuẩn bị ra về. Tại nhà nghỉ Ngọc Ánh có 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm và 2 đôi nam nữ ở quầy lễ tân.

Các đối tượng liên quan. Ảnh: CAHN

Đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận được môi giới tại cơ sở kinh doanh karaoke trá hình mang tên “Ba Sao”, “Alibaba”, “Amazing”, “F1”. Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 86 đối tượng có liên quan bao gồm chủ cơ sở, nhân viên cơ sở kinh doanh, gái bán dâm, khách mua dâm… về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 19 đối tượng về các hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.