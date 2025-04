Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị sát hại, cướp vòng vàng khi đi qua quãng đường vắng

TPO - TIN NÓNG ngày 20/4: Nhóm cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận nhận hối lộ hơn 7 tỷ đồng của Tập đoàn Tuấn Ân; Công an Gia Lai triệt xóa đường dây môi giới mại dâm tinh vi, bắt nhiều 'tú bà, tú ông'; Người phụ nữ quấn quanh người 4kg vàng nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Bị can Huỳnh Tuấn Ân, bị cáo buộc chi tiền ngoài hợp đồng 5 - 6% cho nhóm cựu lãnh đạo Công Điện lực Bình Thuận, để được trúng hàng chục gói thầu cung cấp thiết bị, gây thiệt hại ngân sách.

Công an tỉnh Gia Lai triệt phá đường dây môi giới mại dâm, khởi tố 6 đối tượng liên quan. Từ tháng 5/2024 đến nay, các đối tượng trên tương tác với nhau trên không gian mạng rồi kết bạn, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, môi giới mại dâm. Mỗi đối tượng quản lý từ 8-10 gái bán dâm. Các gái bán dâm được chào hàng với giá khác nhau tùy theo sự lựa chọn của khách hàng. Giá cả mỗi lần mua bán dâm dao động từ 500.000đ đến vài triệu đồng một lượt hoặc qua đêm thì cao hơn từ 2-3 lần.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) vừa bắt giữ Phạm Thị Vân Anh (SN 1984, ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam. Khi bị phát hiện Vân Anh cất giấu trên người 4 thỏi kim loại nghi là vàng nhưng không khai báo hải quan. Lực lượng Biên phòng lập biên bản thu giữ 4 thỏi kim loại có ký hiệu Au 999,9, tổng trọng lượng 4 kg.

Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một bài đăng trên trang Facebook “BEAT LẠNG SƠN”, tại phần bình luận của bài viết, hai tài khoản “Hoàng Thương”, “Hoàng Hiếu” có các bình luận sai sự thật, thể hiện sự thờ ơ, vô cảm. Sau khi phát hiện thông tin, Công an Lạng Sơn đã xác minh, làm rõ và làm việc với hai chủ tài khoản Facebook là H.V.T (SN 1992), trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn và H.T.Q.H (SN 1990), trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành khống chế thành công đối tượng Nguyễn Minh Thảo. Thảo có biểu hiện ngáo đá, loạn thần, la hét, đập phá tài sản tại nhà bà nội ở ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành. Khi công an đến tuyên truyền, vận động thì Thảo khóa cửa, cầm hung khí cố thủ trong nhà rồi châm lửa đốt tủ quần áo.

Công an xã Thuận Quý tổ chức tuần tra vũ trang kết hợp mật phục tại khu vực chòi rẫy thanh long của đối tượng Nguyễn Đình Mến (24 tuổi, trú tại thôn Thuận Cường, xã Thuận Quý), có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Đây là đối tượng đang thuộc diện theo dõi, quản lý của công an xã. Khi phát hiện lực lượng công an, Mến lập tức bỏ chạy ra phía sau chòi rẫy. Đối tượng Mến đã chống trả quyết liệt, khiến đại uý Hà Duyên Sơn bị thương ở vùng mắt trái.

Người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất động bên chiếc xe máy tại khu vực QL1A qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Khi tới kiểm tra, họ thấy vùng cổ nạn nhân có vết thương sâu, máu chảy nhiều và tử vong. Theo người thân, nạn nhân có đeo chiếc vòng vàng trên cổ và đã biến mất sau khi anh bị sát hại. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định nghi can là Hà Văn Hoàng (SN 2001, tạm trú tại gia đình vợ ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi phạm tội.