Bản tin Hình sự: Truy bắt nhóm đối tượng mang hung khí đánh người rồi quay video khoe 'chiến tích'

Liên quan tới vụ đấu tranh, triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô toàn quốc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả phân tích, xét nghiệm ban đầu phát hiện nhóm thuốc đông dược giả (chữa các bệnh về xương khớp) chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau, không được phép sản xuất trong đông y. Còn nhóm thuốc tân dược giả chưa phát hiện dược tính độc hại, nhưng không có dược tính kháng sinh để chữa bệnh như hướng dẫn sử dụng in trên bao bì.

Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1991, ở xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang) liên quan hành vi sản xuất và giao bán thuốc bảo vệ thực vật, diệt chuột giả. Trước đó, cảnh sát phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Vĩnh” có hoạt động quảng cáo, rao bán thuốc bảo vệ thực vật nghi giả. Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng kết hợp nắm tình hình địa bàn, các trinh sát đã khoanh vùng và xác định được đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh có hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại nhà riêng.

Ông D.V.V (SN 1962, trú phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại phút giây kẻ buôn ma túy mang theo súng, lựu đạn phi thẳng xe vào cửa nhà ông. Theo đó, khoảng hơn 21h ngày 17/4, khi ông đang ở trong nhà thì thấy một ô tô bán tải màu trắng lao tới đỗ trước cổng nhà. Ông V. đi ra kiểm tra, thấy một người mặc áo đỏ vội vã rời khỏi xe rồi chạy ra quốc lộ 18. Sự việc diễn ra trong vài phút. Nhận thấy điều bất thường, ông V. cùng người dân trong xóm lập tức báo tới công an địa phương.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đ.T.K.N (SN 1978, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, nghề nghiệp tự do) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Bà N. có hành vi livestream tại cơ sở đăng ký xe ở Hà Nội và có phát ngôn sai sự thật với các ngôn từ không đúng mực, phản cảm.

Công an xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang khống chế Nguyễn Minh T. (36 tuổi) bị tâm thần có hành vi đánh đập cha và anh ruột gây thương tích rồi cầm dao cố thủ trong nhà. Mặc dù lực lượng công an cố gắng vận động, thuyết phục T. nhưng bất thành. T. cầm dao cố thủ trong nhà, trong khi cha và anh ruột đã thoát ra ngoài được. Sau đó, lực lượng công an đã sử dụng hơi cay xịt vào trong nhà khiến Tâm bỏ chạy ra ngoài và bị khống chế bắt giữ.

Do tham gia vào các hội, nhóm “khoe thành tích đánh người và chiếm đoạt BKS xe mô tô” trên mạng xã hội, 6 đối tượng ở Nam Định đi 2 xe máy, mang theo 2 thanh kiếm từ tỉnh Nam Định sang TP Hoa Lư (Ninh Bình). Trên đường đi, các đối tượng phóng nhanh, lạng lách, hò hét gây náo loạn. Sau đó tìm các thanh thiếu niên đi trên đường đánh để ghi hình, khoe thành tích trên mạng xã hội. Các đối tượng đã ép xe 2 thanh thiếu niên, dùng hung khí đánh, đập phá xe, chiếm đoạt BKS phương tiện rồi tẩu thoát. Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp xử lý các đối tượng.