Bản tin Hình sự: Một phụ nữ bị lừa hơn 2 tỷ đồng khi tham gia đầu tư sàn tiền ảo 'Subbex'

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thiện Toàn, cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam (Vinatea) mức án từ 11 – 12 năm tù; Vũ Ngọc Tự, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinatea từ 7 – 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”... Ngoài ra, Viện kiểm sát còn đề nghị HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên thu hồi, trả các khu đất có sai phạm của Vinatea cho chính quyền các địa phương quản lý.

Đến đêm 13/4, khi nhóm người đang tổ chức xóc đĩa, đá gà thì bị hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đột kích, vây bắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 36 người, thu giữ gần 800 triệu đồng tiền mặt, 40 ô tô, xe máy cùng nhiều dụng cụ đánh bạc. Theo Cơ quan chức năng, trong số 36 người bị bắt, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Nhiều đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Đồng Nai, Kon Tum, Đắk Nông.

Dự kiến 29/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân. Trong đơn kháng cáo, ông Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Còn bị cáo Lê Thanh Vân và bị cáo Nguyễn Văn Vương (cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước) kêu oan. Phiên tòa phúc thẩm được xét xử công khai tại tỉnh Thái Bình do Thẩm phán Phạm Văn Nam làm chủ tọa phiên tòa.

Bà Đ.T.D (trú làng Thưng, xã Đăk Pling, huyện Kông Chro) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với chồng là ông Đinh Henh (SN 1977). Thấy bố mẹ xảy ra cự cãi, người con gái tới can ngăn. Tuy nhiên, bị ông Henh đuổi đánh nên người con gái đã bỏ chạy. Đến khoảng 9h ngày 14/4, em ruột của bà D là anh Đ.X (SN 1992, trú cùng làng) phát hiện chị gái đã tử vong cách nhà nạn nhân khoảng 5m. Đáng nói, trên trán bà D có một vết thương dài khoảng 10cm nghi do vật sắt gây ra.

Công an xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, Đắk Nông) đã làm việc với gia đình và anh Y.R. (28 tuổi) để xác minh thông tin người này nghi bị bắt cóc, tống tiền mà mạng xã hội lan truyền. Sau khi làm việc, cơ quan công an khẳng định không có sự việc anh Y.R. bị bắt cóc, chuốc thuốc mê, đánh đập và cưỡng đoạt tài sản. Công an tiếp tục làm rõ người tung tin thất thiệt để có biện pháp xử lý, răn đe.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà T.T.T.H (53 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long) về việc bà tham gia đầu tư tài chính trực tuyến, bị lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ đồng. Theo trình báo, đầu năm 2025, bà H được bạn giới thiệu, mời tham gia đầu tư tại sàn tiền ảo “Subbex”. Sau đó, bà H được hướng dẫn tải ứng dụng “Subbex” và mở tài khoản từ đường link do nhóm đối tượng tự xưng là “Thủ lĩnh của dự án Sybbex” gửi. Từ những hứa hẹn nhận mức hoa hồng cao khi tham gia đầu tư, bà H bị lừa hơn 2 tỷ đồng.