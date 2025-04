Nghi can cướp ngân hàng ở Hà Nội: 'Tôi muốn vào tù để cách ly với cuộc sống bên ngoài'

TPO - Vũ Văn Lịch (SN 1985, thường trú tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, từ ham mê cờ bạc dẫn đến việc phải bán nhà, rồi gia đình tan vỡ... "Gia đình giờ không có để về. Tôi muốn vào tù để cách ly với cuộc sống bên ngoài" - Lịch bật khóc khi khai nhận hành vi phạm tội.

Sáng sớm 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và các đơn vị đã bắt giữ Vũ Văn Lịch khi đang lẩn trốn tại lán ở bãi sông Hồng, thuộc phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Lịch là nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng chi nhánh huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hôm 21/4.

Tại cơ quan Công an, Lịch khai nhận lý do bản thân đi cướp ngân hàng là do chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần nhiều người và phải bán nhà, gia đình tan vỡ.

"Bố mẹ tôi cũng đã trả nợ cho nhiều lần. Gần đây nhất, cách đây 1 năm, tôi xin tiền trả nợ nhưng bố mẹ không cho" - Lịch khai.

Sau đó, Lịch cũng có suy nghĩ về hành vi vi phạm pháp luật nhưng không đủ can đảm nên đã quay lại đi làm thuê. Tuy nhiên lương ít vẫn không đủ trả nợ. Vợ làm đơn ly hôn nên đối tượng này càng bất mãn với cuộc sống.

"Gia đình giờ không có để về. Tôi muốn vào tù để cách ly với cuộc sống bên ngoài" - Lịch bật khóc và cho biết lúc đó biết việc cướp ngân hàng dễ bị bắt và chịu mức án cao.

Ngày 21/4, sau khi uống bia, Lịch để bật lửa trong người, cầm con dao ở lán làm thuê và đi mua xăng ở cây xăng.

Tiếp đó, Lịch đi xe máy đến chi nhánh ngân hàng ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) rồi cầm dao, xăng dọa đốt để đe dọa nhân viên ngân hàng và yêu cầu nữ nhân viên cho tiền vào ba lô.

Lịch cho biết bản thân cũng có suy nghĩ sẽ tẩm xăng lên người để khi bị truy đuổi thì tự thiêu.

Tổng số tiền Lịch cướp đi là 214 triệu đồng. Sau khi rời ngân hàng, Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài -xỉu" trên mạng).

Khi bị bắt, cảnh sát thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, hơn 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản và1 xe máy.