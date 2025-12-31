Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên án 17 năm tù

TPO - Tòa đánh giá, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Trung Khoa và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên môi trường mạng.

Ngày 31/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh: tại phường Đống Đa, Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) án 17 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cùng tội, tòa tuyên bị cáo Đỗ Văn Ngà (SN 1977, trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức (SN 1984, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện (SN 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội, nguyên là Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ) 5 năm 6 tháng tù.

Trong số 4 bị cáo có Lê Trung Khoa đang bị truy nã, dù đã kêu gọi nhưng bị cáo không ra đầu thú, Tòa căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt, đồng thời chỉ định các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

3 bị cáo còn lại có Ngà và Đức xin tự bào chữa, riêng Phạm Quang Thiện có luật sư bào chữa do gia đình mời.

Theo cáo trạng, từ 2016, Lê Trung Khoa sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các video clip, bài viết do Lê Trung Khoa đăng tải trên mạng xã hội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định nội dung của 34 video clip và 11 bài viết.

Kết quả, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM đã kết luận có 21 video clip và 10 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Bị cáo Lê Trung Khoa và Phạm Quang Thiện.

Biết sai vẫn giúp sức

Mặc dù biết rõ các bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội của Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; nhận thức được hành vi của Lê Trung Khoa nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng các bị cáo: Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện vẫn viết bài, chỉnh sửa các video clip hoặc làm các công việc khác để giúp sức cho Lê Trung Khoa.

Trong số 21 video clip và 10 bài viết nêu trên, bị cáo Đỗ Văn Ngà viết 9 bài; Huỳnh Bảo Đức chỉnh sửa, chèn hình ảnh 4 video clip; Phạm Quang Thiện viết 1 bài.

HĐXX nhận định, cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức, Phạm Quang Thiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên môi trường mạng.

Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm, nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức phạm tội nhiều lần với nhiều thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý nên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, bị cáo Lê Trung Khoa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác thực hiện tội phạm, trực tiếp đăng tải, phát tán 21 video clip và 10 bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Các bị cáo Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức là những đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Khoa.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh.