Pháp luật

Google News

Bắt giam một cán bộ xã chiếm đoạt tiền của người dân

Hương Chi
Mạnh Thắng
TPO - Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là xã Phước Minh, tỉnh Đồng Nai bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Viết Dực để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Phạm Viết Dực (thứ 2 từ trái sang) bị khởi tố, bắt giam

Cơ quan CSĐT xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (cũ), nay là xã Phước Minh, tỉnh Đồng Nai. Ông Dực được giao phụ trách lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp; Xây dựng - Môi trường.

Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Dực đã lợi dụng vị trí công tác, hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho một người dân để nhận số tiền 520 triệu đồng và đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Xét thấy hành vi của Phạm Viết Dực đã cấu thành tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Hương Chi
Mạnh Thắng
