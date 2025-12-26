Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Mạnh Thắng – nhân viên ngân hàng ở Thanh Hóa đã đưa ra thông tin gian dối việc đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hoá có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú xã Lưu Vệ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo công an, Thắng là nhân viên ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hoá. Ngoài ra, anh ta còn đầu tư làm ăn bên ngoài, chơi lô, đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ và phải nợ số tiền lớn.

lua.jpg
Bị can Nguyễn Mạnh Thắng.

Đến tháng 8 vừa qua, khi không còn khả năng trả nợ, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền từ khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng BIDV.

Thông qua việc quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Thắng biết anh U.M.T. (SN 1983, trú xã Quảng Bình) đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hoá đã đến hạn trả nợ.

Ngày 8/9, Thắng gọi điện cho anh T. và thông báo chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân để Thắng thu nợ cho ngân hàng và giải ngân lại khoản vay (đáo hạn). Sau khi được anh T. chuyển tiền, Thắng không làm thủ tục thu nợ để đáo hạn ngân hàng theo quy định và làm thủ tục giải ngân lại khoản vay cho anh T. như đã cam kết trước đó mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ cho và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Với hành vi tương tự, khi biết anh N.H.L. (SN 1993, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) đang có khoản vay từ năm 2019. Ngày 24/9, khi anh L. đến ngân hàng BIDV để đáo hạn khoản vay 4 tỷ đồng và nhờ Thắng xử lý hồ sơ giải ngân.

Lúc này, Thắng nói dối đang có khách hàng cần tiền đáo hạn, muốn vay anh L. số tiền 1,5 tỷ đồng và hẹn trả vào ngày hôm sau. Khi được anh L. đồng ý và chuyển tiền, Thắng đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi thấy bản thân không còn có khả năng trả nợ cũ và mới, ngày 25/9, Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc với mọi người và đi vào các tỉnh phía Nam nhằm mục đích trốn nợ. Từ trình báo, công an vào cuộc điều tra, truy tìm Thắng. Sau 3 tháng lẩn trốn, Nguyễn Mạnh Thắng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an thông báo những ai là nạn nhân của Nguyễn Mạnh Thắng hãy liên hệ ngay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá để được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Phúc
#ngân hàng #lừa đảo #Thanh Hóa #Nguyễn Mạnh Thắng #tài chính #chiếm đoạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục