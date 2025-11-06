Triệt phá 'lò sản xuất' tài khoản ảo cho đối tượng lừa đảo ở Campuchia

TPO - Công an TP Đà Nẵng đã phá đường dây, bắt nhóm 26 người chuyên tạo các tài khoản ảo để cung cấp cho các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia.

Ngày 5/11, Công an TP Đà Nẵng cho hay đã triệt phá thành công đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) kiểm tra trụ sở Công ty Vietbot (53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ).

Công an triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo xuyên biên giới. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhóm 26 người do Đào Xuân Hoàng (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Nhóm này sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo...nhằm mục đích cho những người hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính.

Kiểm tra nơi ở của nhóm người này thuê, công an tiếp tục phát hiện 22 người đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêng phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối 169 thiết bị đăng nhập, 2.000 điện thoại di động.

Hệ thống thiết bị của nhóm đối tượng. Ảnh: CA.

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọn cho thuê, Công an xác định những người thuê sử dụng hầu hết là người hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Phòng An ninh mạng xác định doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 2 tỷ đồng. Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.