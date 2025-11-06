Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá 'lò sản xuất' tài khoản ảo cho đối tượng lừa đảo ở Campuchia

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Đà Nẵng đã phá đường dây, bắt nhóm 26 người chuyên tạo các tài khoản ảo để cung cấp cho các đối tượng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia.

Ngày 5/11, Công an TP Đà Nẵng cho hay đã triệt phá thành công đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, lúc 10 giờ ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) kiểm tra trụ sở Công ty Vietbot (53 Bàu Gia Thượng 2, phường Cẩm Lệ).

cong-an-1765.jpg
Công an triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo xuyên biên giới. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhóm 26 người do Đào Xuân Hoàng (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Nhóm này sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và sim điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo...nhằm mục đích cho những người hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính.

Kiểm tra nơi ở của nhóm người này thuê, công an tiếp tục phát hiện 22 người đang sử dụng 26 máy tính để bàn, 26 CPU. Riêng phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối 169 thiết bị đăng nhập, 2.000 điện thoại di động.

da-nang-1-1615-8335jpg.jpg
Hệ thống thiết bị của nhóm đối tượng. Ảnh: CA.

Qua trích xuất dữ liệu ban đầu một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọn cho thuê, Công an xác định những người thuê sử dụng hầu hết là người hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Phòng An ninh mạng xác định doanh thu mỗi tháng của Công ty Vietbot khoảng 2 tỷ đồng. Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành trích xuất dữ liệu trong các thiết bị điện tử, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành
#Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới #Tội phạm mạng và tạo tài khoản ảo #Hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội #Sử dụng công nghệ cao trong phạm pháp #Thu lợi bất chính từ hoạt động lừa đảo #Chống tội phạm công nghệ cao tại Đà Nẵng #Đà Nẵng #Công an TP Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục