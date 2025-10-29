Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Công an Việt Nam - Campuchia hiệp đồng triệt phá đường dây lừa đảo, bắt 59 đối tượng người Việt

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
TPO - Ngày 29/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng người Việt Nam, thu giữ nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng.

Chuyên án do Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ đạo, phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ) khi chúng đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot (Vương quốc Campuchia).

Theo điều tra ban đầu, đối tượng cầm đầu là Sùng Thị Mải (tên thường gọi Vi, SN 1999, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Nhóm này đã tổ chức hoạt động lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm…, chiếm đoạt tiền của hơn 8.000 bị hại trên cả nước, tổng số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Đáng chú ý, chuyên án được mở rộng từ vụ việc Công an tỉnh Lai Châu phát hiện từ tháng 6/2025, khi bắt giữ 4 đối tượng là “chân rết” của đường dây này. Từ đây, cơ quan điều tra lần ra ổ nhóm chủ mưu đang hoạt động tại Campuchia.

Sau khi triệt phá, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao toàn bộ 59 đối tượng cùng vật chứng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu để di lý về Việt Nam, tiếp tục mở rộng điều tra.

Việc phá thành công chuyên án không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Việt Nam trong đấu tranh với tội phạm mạng, mà còn khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, đặc biệt ngay sau Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Hiện, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp nhận, phân loại các đối tượng và tiến hành các thủ tục điều tra mở rộng.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#Chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia #Hợp tác an ninh Việt Nam - Campuchia #Tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến #Bắt giữ đối tượng lừa đảo qua mạng #Chống tội phạm công nghệ cao #Phá đường dây lừa đảo hơn 300 tỷ đồng #Điều tra và xử lý tội phạm mạng #Hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm #Các thủ đoạn lừa đảo qua mạng #Vai trò của lực lượng công an trong đấu tranh tội phạm

