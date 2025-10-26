Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bị truy tố vì lừa đảo 'chạy’ vào biên chế ngành công an

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi nhận 550 triệu đồng để lo "chạy" vào biên chế cho một lính công an nghĩa vụ, bị can Phí Tiến Hà không làm như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Ngày 26/10, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Phí Tiến Hà (SN 1975, trú xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Văn T. (SN 1963, ở Hải Phòng) có con trai là anh Nguyễn Thế T. (SN 1993) tham gia nghĩa vụ công an tại một Trại giam ở Hải Phòng.

screen-shot-2025-10-26-at-150257.png
Ảnh minh họa.

Khoảng tháng 8/2015, ông Nguyễn Văn T. có nhu cầu xin cho con trai được vào biên chế ngành công an và tiếp tục công tác tại Trại giam. Thông qua người quen là ông Nguyễn Viết D. (nguyên Phó Giám thị Trại giam), ông T. được giới thiệu làm quen với Phí Tiến Hà.

Quá trình trao đổi trực tiếp với ông T., Hà giới thiệu mình có khả năng lo được việc cho con trai ông T., nhưng phải mất “phí” xin việc 350 triệu đồng.

Tin tưởng, ông T. chuyển số tiền trên cho Hà. Sau đó, Hà tiếp tục lấy lý do “chạy việc” khó, nhiều lần yêu cầu ông T. chuyển tiền thêm.

Sau khi nhận tổng cộng 550 triệu đồng của ông T., Phí Tiến Hà trốn tránh, không làm đã hứa.

Ông T. nhiều lần liên hệ với Hà đòi lại tiền không được nên làm đơn tố giác đến cơ quan công an, giao nộp hai giấy biên nhận do Hà viết tay.

Tại cơ quan điều tra, Hà không thừa nhận hành vi lừa đảo, cho rằng các giấy biên nhận do Hà làm kinh doanh đá quý, ông T. cùng hợp tác kinh doanh với Hà nên đã chuyển tiền cho Hà. Sau này việc kinh doanh thua lỗ, Hà không trả tiền cho ông T.

Căn cứ tài liệu điều tra, tài liệu giám định, Viện KSND TP Hà Nội khẳng định bị can Hà đã nhận của ông T. tổng số 550 triệu đồng để “chạy việc”.

Đối với ông Nguyễn Viết D. (người đã giới thiệu ông T. gặp Hà), cơ quan tố tụng cho hay, ông này không biết nội dung trao đổi, thỏa thuận đưa tiền giữa ông T. và Hà nên không có cơ sở xác định là đồng phạm.

Hoàng An
#Công an #Lừa đảo #Chiếm đoạt tiền #Chạy ngành công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục