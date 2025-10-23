TAND Tối cao ban hành quy định về xét xử vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng

TPO - Dự thảo Thông tư của TAND Tối cao vừa công bố quy định khi xét hỏi người chưa thành niên, cơ quan, người có thẩm quyền phải có thái độ thân thiện, nhẹ nhàng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, khả năng nhận thức và mức độ trưởng thành của người chưa thành niên.

TAND Tối cao vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng theo quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Dự thảo quy định thẩm quyền xét xử vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng của Tòa gia đình và người chưa thành niên, như sau:

Tòa gia đình và người chưa thành niên có thẩm quyền xét xử vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng nếu họ là người bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc là người cần có sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh; chỉ xem xét, giải quyết các vụ án có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng nếu tại thời điểm thụ lý vụ án họ là người chưa thành niên.

Chánh án Tòa án sẽ phân công Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng. Các Thẩm phán, Hội thẩm phải đáp ứng trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Tư pháp người chưa thành niên...

Về tổ chức xét xử vụ án hình sự tại Phòng xử án, dự thảo quy định nếu vụ án hình sự có bị hại, người làm chứng thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này và xét thấy họ bắt buộc phải có mặt tại phiên tòa thì tổ chức xét xử tại Phòng xử án hình sự.

Tòa án nhân dân Tối cao.

Về việc tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, dự thảo quy định, người chưa thành niên là bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền nhờ Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Bào chữa viên nhân dân. Trường hợp không lựa chọn được nhưng có văn bản đề nghị thì Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư, Trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cử Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Bào chữa viên nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên là bị hại.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người chưa thành niên là bị hại có quyền tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can, có mặt khi cơ quan tiến hành tố tụng lấy lời khai của người mà mình bảo vệ; có quyền kháng cáo phần bản án, quyết định của Tòa án có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ; có quyền đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch…

Về xét xử vụ án hình sự có người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng, dự thảo nêu các Thẩm phán mặc trang phục xét xử theo quy định. Khi xét hỏi người chưa thành niên, cơ quan, người có thẩm quyền phải có thái độ thân thiện, nhẹ nhàng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, giới tính, khả năng nhận thức và mức độ trưởng thành của người chưa thành niên.

Thẩm phán phải tạm dừng ngay việc xét hỏi người chưa thành niên khi họ mệt mỏi, căng thẳng và cần điều chỉnh phiên tòa phù hợp với mức độ tập trung của người chưa thành niên, có thời gian nghỉ khi cần thiết.

Trường hợp người chưa thành niên tham gia phiên tòa tại phòng cách ly hoặc điểm cầu thành phần thì Tòa án phải bảo đảm họ được quyền theo dõi đầy đủ diễn biến phiên tòa và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Người đại diện, người làm công tác xã hội phải có mặt ở phòng cách ly hoặc điểm cầu thành phần để hỗ trợ người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng.