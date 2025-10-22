Cựu Kiểm sát viên thay đổi lời khai, thừa nhận cầm 2 tỷ đồng giúp 6 người hưởng án treo

TPO - Giai đoạn điều tra, bị cáo Lê Thị Khánh Vân (cựu Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Lào Cai) khẳng định chỉ nhận hối lộ 300 triệu đồng để giúp 6 người được hưởng án treo nhưng trong phiên xét xử bị cáo thay đổi lời khai.

Nhận tiền nhưng không chạy án như cam kết

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội đang xét xử sơ thẩm bị cáo Vương Anh Thư (Giám đốc Công ty Thương mại và Xây dựng Lộc Phát) về các tội “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lê Thị Khánh Vân (cựu Kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó phòng 7 Viện KSND tỉnh Lào Cai) bị xét xử tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo Phạm Thị Thu (cựu kiểm sát viên trung cấp, cựu Phó phòng thuộc Vụ 9, Viện KSND Tối cao) và Cao Quang Hưng (nhân viên Công ty Dược phẩm Trung ương 2) cùng bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, 4 bị cáo nhận hơn 3,8 tỷ đồng, giúp chuyển án tù giam thành án tù treo cho nhiều người trong phiên tòa phúc thẩm ở Lào Cai.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thái (SN 1983, ở Sa Pa, Lào Cai) cùng nhiều người thân bị phạt tù vì chống người thi hành công vụ, riêng con trai ông Thái được hưởng án treo. Sau khi nhận án sơ thẩm, ông Thái liên hệ chuyển cho Vương Anh Thư 3,85 tỷ đồng để “lo việc” giảm án cho mình và người thân ở giai đoạn phúc thẩm.

Nhận tiền, Thư giữ lại 1,05 tỷ đồng hưởng lợi, chuyển cho bị cáo Cao Quang Hưng 2,8 tỷ đồng. Về phần mình, Hưng giữ lại 400 triệu cho mình, chuyển cho Phạm Thị Thu 2,4 tỷ đồng. Bị cáo Thu cũng tự hưởng lợi 400 triệu đồng, chỉ chuyển cho bị cáo Lê Thị Khánh Vân 2 tỷ đồng như thỏa thuận.

Phiên phúc thẩm đã tuyên nhiều người thân của ông Thái được đổi từ án tù giam sang tù treo.

Sau phiên phúc thẩm, Thư lấy lý do có thể tiếp “chạy án” Giám đốc thẩm giúp ông Thái, để nhận thêm 3 tỷ đồng nhưng không làm như cam kết mà chiếm đoạt. Việc này khiến gia đình ông Thái phải làm đơn tố giác gửi cơ quan công an, từ đây hành vi "chạy án" cũng bại lộ.

Quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn, riêng Lê Thị Khánh Vân khẳng định chỉ nhận hối lộ 300 triệu đồng từ Phạm Thị Thu.

Diễn biến xét xử hôm nay ghi nhận, ông Thái dù đang thi hành án tại Trại giam Hồng Ca vẫn được triệu tập tới tòa trong vai trò bị hại.

Ông Thái thừa nhận đưa tiền cho Vương Anh Thư để “chạy án” như cáo trạng quy kết. Trong lời khai ông Thái cho biết, quen Thư qua hàng xóm và có chuyển cáo trạng, bản án sơ thẩm của những người trong gia đình, nhờ Thư “tìm cửa”, giúp hưởng án treo.

Thư đồng ý, đưa ra giá 3,5 tỷ đồng và kết phiên phúc thẩm đúng như lời hứa khi 6 người thân của ông Thái đều được án treo, con trai ông được miễn trách nhiệm hình sự.

"Tại sao ông lại chuyển cho Thư tổng số hơn 3,85 tỷ đồng?", chủ tọa hỏi. Ông Thái trả lời, có 3,5 tỷ đồng là tiền "chạy án", còn hơn 350 triệu một phần là Thư vay, một phần là ông cảm ơn bị cáo đã giúp đỡ.

Theo ông Thái, sau phiên phúc thẩm, Thư tiếp tục nói có thể giúp những người còn lại được hưởng án treo bằng cách gửi đơn đề nghị Giám đốc thẩm kèm chi phí 3 tỷ đồng. Ông Thái đồng ý, chuyển tiền trước khi vào trại Hồng Ca chấp hành án trong vụ chống người thi hành công vụ.

Trong tù, ông Thái cho biết vẫn nhắn vợ làm việc với Thư về chuyện xin án treo cho những người còn lại trong gia đình nhưng vợ ông báo lại "Thư chặn số".

Có mặt tại tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vợ ông Thái khai từng trao đổi với Thư rằng “anh Thái đi tù rồi, anh có giải quyết được cho gia đình không?” Bị cáo Thư trả lời “các bên ở trên vẫn đang lo”.

Sau khi bị bác đơn Giám đốc thẩm, vợ ông Thái sang đòi 3 tỷ đồng nhưng Thư bảo cho giãn và trả nợ, lãi theo ngân hàng…

Đến lượt mình, bị cáo Vương Anh Thư thừa nhận chạy án cho 6 người trong gia đình ông Thái được án treo, một người được miễn trách nhiệm hình sự. Sau vụ chạy án đầu tiên, Thư dẫn ông Thái đi gặp, nói chuyện với một người là thư ký ở TAND Tối cao, nhờ xem xét Giám đốc thẩm cho những người còn lại trong gia đình ông Thái cũng được án treo.

Theo lời khai của Thư, vị thư ký này cho rằng, có thể làm được nhưng phải từ 1 – 3 năm. Dù vị thư ký ở TAND Tối cao không nói số tiền nhưng do ông Thái sắp phải đi thi hành án tù nên Thư bảo ông chuyển trước 3 tỷ đồng.

“Truy tố tôi tội lừa đảo là hơi nặng vì tôi không có mục đích chiếm đoạt”, bị cáo Thư nói. Tuy nhiên, Thẩm phán đã phản bác lập luận của ông Thư, cho rằng “bị cáo nói không có mục đích nhưng thực tế đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng của ông Thái, khi vợ ông đòi cũng không trả”.

Ảnh minh họa.

Thay đổi lời khai vì nhận thức được hành vi phạm tội

Tại toà, bị cáo Phạm Thị Thu trả lời câu hỏi của HĐXX cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Cựu Kiểm sát viên Viện KSND Tối cao khai "quen biết" bị cáo Lê Thị Khánh Vân ở Viện KSND tỉnh Lào Cai, khi nói chuyện trực tiếp thì Vân đồng ý giúp “chạy án” với giá 2 tỷ đồng nên bà Thu báo lại cho Hưng.

Được Hưng đưa 2,4 tỷ đồng và chở lên Lào Cai gặp bị cáo Vân. Tại cửa tam cấp nhà Vân, bà Thu nhanh tay rút ra 400 triệu đồng cho vào túi mình để hưởng lợi và xách 2 tỷ đồng còn lại vào trong phòng khách, nói “em gửi chị 2 tỷ đồng”. Khi đó, bà Vân không trả lời mà xách tiền vào phòng trong.

Cựu kiểm sát viên Lê Thị Khánh Vân cũng thừa nhận các lời khai trên đều đúng. Bị cáo khẳng định, việc đề nghị cho 7 người trong gia đình ông Thái được án treo, miễn trách nhiệm hình sự đều có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Theo lời khai của bà Vân, sau khi nghiên cứu hồ sơ, bà báo cáo cấp trên về vụ án gia đình ông Thái, nêu mức án sẽ đề nghị khi ra tòa. Đồng thời, nữ kiểm sát viên cũng hướng dẫn gia đình ông Thái đi thu thập thêm giấy tờ, làm tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt.

Về số tiền nhận hối lộ 2 tỷ đồng, bà Vân khai bản thân không chủ động yêu cầu mà bị cáo Thu khi nhờ xin hưởng án treo cho các bị cáo trong gia đình ông Thái, có nói: “Giúp được, gia đình sẽ cảm ơn”.

"Tại sao giai đoạn điều tra bị cáo khai chỉ nhận 300 triệu đồng nhưng đến nay, lại thay đổi, nói nhận 2 tỷ đồng?", Chủ tọa hỏi.



Bị cáo Vân trình bày đến nay đã nhận thức được sai phạm của mình, mong tòa xem xét. Số tiền nhận hối lộ bị cáo đã chi tiêu cá nhân hết, nay xin nộp khắc phục.

Sau một hồi xét hỏi, HĐXX cho tạm dừng phiên tòa vì lý do sức khỏe của thẩm phán. Phiên sẽ tái mở chiều 27/10.