Vừa ra tù lại trộm cắp 4 xe máy

TPO - Bị can Trương Tiến Lý phải chấp 3 bản án về các tội "Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản", sau khi ra tù, anh ta tiếp tục "ngựa quen đường cũ" trộm liên tiếp 4 xe máy trên địa bàn thủ đô.

Ngày 21/10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Tiến Lý (SN 1991, ở xã Chuyên Mỹ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bản thân không nghề nghiệp, từ năm 2017 đến khi bị bắt giữ, bị can đã chấp hành 3 bản án về các tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Tháng 2/2025, Lý ra tù lại "ngựa quen đường cũ" gây thêm nhiều vụ án trộm cắp tài sản khác.

Ảnh minh họa

Cụ thể, trưa 10/4/2025, Lý đi bộ quanh khu vực phố Hoa Bằng, phường Cầu Giấy. Đến trước nhà anh T. (43 tuổi), bị can phát hiện chiếc xe máy Honda Vision, có khóa cổ, không khóa càng. Tiến vào trong nhà thấy chìa khóa xe đang để trên bàn liền lấy ra nổ máy, điều khiển chiếc xe bỏ đi. Bị can bán chiếc xe được 6,5 triệu đồng, chi tiêu hết.

Về phía bị hại, sau khi phát hiện mất xe máy đã đến cơ quan công an trình báo. Hơn 1 tháng sau, trong quá trình rà soát xe tang vật tại khu vực số nhà 244, đường Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt), Cơ quan điều tra phát hiện Thân Thế Thụy (SN 2004, ở xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đang điều khiển chiếc xe này nên đã tiến hành kiểm tra.

Thụy khai chiếc xe anh ta mua từ đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội. Tổ công tác đưa Thụy cùng chiếc xe tang vật về trụ sở làm việc. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe trên trị giá gần 23 triệu đồng.

Ngày 23/6/2025, Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng, trao trả chiếc xe máy cho anh T.

Ngoài vụ việc trên, ngày 18/4/2025, Lý đi xe buýt qua xã Bát Tràng, rồi xuống xe đi bộ đến nhà ông H. (53 tuổi) trộm chiếc xe máy điện Vinfast EVO 200, mang đến gửi ở bãi xe của Chung cư Nam Đô, thuộc phường Hoàng Mai.

Những ngày sau, Trương Tiến Lý tiếp tục trộm cắp được 2 xe máy khác. Tổng giá trị tài sản tang vật được định giá khoảng 70 triệu đồng.

