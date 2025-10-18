Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Bị điều tra tội lừa đảo, phát hiện thêm hành vi giết người của gã đàn ông từ 34 năm trước

Hoàng An
TPO - Bị can Hồ Tuấn Vũ (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra phát hiện ông này gây án giết người từ 34 năm trước.

Ngày 17/10, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Tuấn Vũ (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khuya ngày 20/8/1992, Vũ cùng bạn là anh Nguyễn Tiến Hà (SN 1975, trú tại Hà Nội) đi trên đường gặp anh Trương Minh Anh (SN 1969), anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1975) và một số người khác đứng ở khu vực đầu ngõ khu tập thể Quỳnh Lôi.

Khi Vũ và anh Hà đi qua thì nghe thấy anh Minh Anh nói “thằng què giò”. Vũ nghĩ là anh Minh Anh nói mình nên chửi lại, rồi hai bên xô xát. Vũ về nhà lấy con dao dọa anh Minh Anh khiến anh này bỏ chạy.

Ảnh minh họa.

Sáng hôm sau, anh Minh Anh từ nhà đi ra nhà máy nước C3 thuộc phường Bạch Mai thì gặp Vũ. Hai bên thách thức nhau rồi Vũ lấy một con dao kim loại đuổi đâm anh Minh Anh nhưng không trúng.

Cùng lúc này, anh Lê Xuân Thụ (SN 1960, trú tại phường Bạch Mai) đang ngồi trong quán nước chạy ra ôm giữ Vũ lại và bảo anh Minh Anh chạy đi.

Tuy nhiên, Vũ kịp thoát khỏi vòng tay anh Thụ, cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng anh Minh Anh, dùng đòn gánh vụt vào đầu khiến nạn nhân gục xuống.

Dù được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng anh Minh Anh tử vong, giám định kết luận cho thấy nạn nhân bị vết thương ngực thấu tim, phổi làm mất máu nhiều.

Sau khi gây án, Hồ Tuấn Vũ bỏ trốn lấy tên là Nguyễn Thanh Vũ, sinh sống tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP HCM.

Ngày 14/4/2025, Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Từ đây, Vũ tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội điều tra về tội “Giết người”.

