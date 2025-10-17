Người nhân giống, bán gà lôi trắng được miễn trách nhiệm hình sự

TPO - Sau khi xem xét đơn kháng cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cho rằng Thông tư mới liên quan đến "gà lôi trắng" có sự thay đổi nên quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho anh Thái Khắc Thành.

Miễn trách nhiệm hình sự, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

Sáng 17/10, tái mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, quê Nghệ An) và xét kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định sửa bản án hình sự sơ thẩm thành miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt bổ sung, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo Thành.

Hội đồng xét xử bắt tay bị cáo sau khi tuyên án.

Diễn biến tại tòa cũng ghi nhận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ thẩm theo hướng miễn trách nhiệm hình sự với bị cáo.

Luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển) cùng 4 luật sư khác tham gia bào chữa cho bị cáo Thành, bày tỏ quan điểm đồng tình với đề nghị của Viện Kiểm sát.

Bị cáo Thành trình bày, đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng truy tố có căn cứ. Anh khai thấy một người trên mạng bán gà lôi trắng, thấy đẹp nên mua về nuôi làm cảnh, không biết đây là loài động vật quý hiếm. Khi bán lại, bị cáo chỉ muốn thu hồi vốn để nuôi thêm.

Hội đồng xét xử phân tích “đẹp hay không, bị cáo thích thì mua, nhưng cũng phải tìm hiểu đó là giống gà gì, có thuộc loài nguy cấp, quý hiếm hay được phép nhân giống, mua bán hay không”.

Bị cáo Thái Khắc Thành cùng vợ tại phiên tòa.

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, anh Thái Khắc Thành bị truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do đến thời điểm xét xử phúc thẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư mới làm cho hành vi của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội.

Thông tư hiệu lực từ 1/7/2025 nhưng đến 16/7 mới được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và không được gửi cho các cơ quan tiến hành tố tụng để rà soát các trường hợp đang bị tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử và thi hành án. Đây là nguyên nhân khiến tòa sơ thẩm không có căn cứ áp dụng thông tư này.

Tòa phúc thẩm kiến nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường cần có văn bản thông báo cho các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan liên quan; đồng thời kiến nghị Chính phủ cho rà soát các văn bản pháp luật đang có nội dung không thống nhất để kịp thời xử lý.

Bị cáo cảm ơn Hội đồng xét xử

Sau phiên tòa, bị cáo Thành cảm ơn Hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng đã áp dụng chính sách khoan hồng, cho mình cơ hội được về với gia đình.

Nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo.

Trước đó, anh Thái Khắc Thành bị Tòa án nhân dân khu vực 5 (cấp sơ thẩm) ở Thái Bình tuyên phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm".

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2022, ông Thành mua một con gà lôi trống ở Cần Thơ với giá 4,5 triệu đồng và đổi một con chim chích chòe lửa lấy hai gà lôi mái ở Nghệ An. Các con gà này sinh sản được 10 gà con.

Tháng 3/2025, ông Thành rao bán 10 gà lôi con trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng/con, nhận 2 triệu đồng tiền đặt cọc từ người mua.

Ngày 2/4/2025, khi thuê xe vận chuyển số gà này đi giao, phương tiện bị kiểm tra tại Hưng Yên, toàn bộ số gà bị thu giữ. Khám xét nhà ông Thành, công an thu thêm 3 gà lôi trưởng thành.

Công an tỉnh Thái Bình (cũ) khởi tố, bắt tạm giam ông Thành về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Sau đó, Tòa án nhân dân khu vực 5 tuyên xét xử và tuyên phạt anh mức án như trên nhưng bản án gây phản ứng trái chiều từ dư luận cả nước.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 5 và thẩm phán chủ tọa báo cáo giải trình, đồng thời phối hợp Viện KSND tỉnh và Công an tỉnh rà soát toàn bộ vụ án.

Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định cho ông Thành tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.