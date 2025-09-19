Hoãn xử vụ án 'gà lôi trắng' tới ngày 17/10

TPO - Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định hoãn phiên phúc thẩm vụ “gà lôi trắng” vào ngày 19/9, dời thời gian xét xử mới vào tháng 10/2025.

Ngày 18/9, Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội, đơn vị nhận bào chữa miễn phí tại phiên tòa phúc thẩm, cho biết, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm.

Theo đó, như dự kiến ban đầu, ngày 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An), bị tuyên án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Thái Khắc Thành thời điểm được tại ngoại

Tuy nhiên ngày hôm nay (18/9), phía công ty luật đã nhận được quyết định hoãn tòa của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cụ thể, Tòa án đã quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm ngày mai, dời sang ngày 17/10/2025.

Như đã đưa tin, thời gian qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành bị tuyên án 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” gây xôn xao dư luận.

Ngày 13/8 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều 13/8, anh Thái Khắc Thành được tại ngoại, trở về với gia đình ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngày 14/8, bị cáo Thái Khắc Thành đã gửi đơn kháng cáo tới Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên.