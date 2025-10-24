Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mạo danh ‘đại tá’ thuộc Tổng cục II Bộ Quốc phòng để lừa đảo gọi vốn

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 24/10, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, cho biết đang thụ lý, mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Cơ quan điều tra kêu gọi các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố bị can gồm: Vũ Đình Hiếu (SN 1983, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); Đào Thanh Bình (SN 1981, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ); Đặng Thị Ngọc Vân (SN 1958, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thư (SN 1986, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Thảo (SN 1958, trú Vĩnh Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1970, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

screen-shot-2025-10-24-at-172048.png
Bị can Nguyễn Văn Thảo (trái) và Nguyễn Thị Hồng Minh.

Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can này dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tự xưng là đại tá công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, được giao quản lý nguồn vốn lớn trong và ngoài nước để đầu tư kinh doanh đất hiếm, thiên thạch với lợi nhuận cao, qua đó tạo lòng tin và huy động vốn trái phép của nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, theo cơ quan điều tra, các bị can còn đưa ra nhiều thông tin gian dối khác như hứa xin việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản của cá nhân và tổ chức. Đáng chú ý, Đào Thanh Bình, Đặng Thị Ngọc Vân và Nguyễn Văn Thư đã giả danh cán bộ Quân đội, lợi dụng uy tín của lực lượng vũ trang để thực hiện hành vi lừa đảo.

screen-shot-2025-10-24-at-172655.png
Bị can Đặng Thị Ngọc Vân (trái) và Đào Thanh Bình.
screen-shot-2025-10-24-at-172736.png
Bị can Nguyễn Anh Thư (trái) và Vũ Đình Hiếu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ với: Đồng chí Hoàng Trần Văn Linh, số điện thoại 0339.266.002; Hoặc trực tiếp đến Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 52 Phạm Hùng, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Minh Đức
#Vụ án lừa đảo trong Bộ Quốc phòng #Chiếm đoạt tài sản qua giả danh #Thủ đoạn gian dối của bị can #Hợp tác điều tra và tố tụng #Gian lận đầu tư đất hiếm và thiên thạch #Lợi dụng uy tín lực lượng vũ trang #Hành vi phạm tội của các bị can #Khuyến khích tố giác và cung cấp thông tin #Điều tra các đối tượng liên quan #Vai trò của Tổng cục II trong vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục