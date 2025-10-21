Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an Khánh Hòa bàn giao tên tội phạm lừa đảo cho Trung Quốc

Thanh Thanh
TPO - Người đàn ông bị Công an Trung Quốc truy nã do liên quan đến đường dây lừa đảo trên mạng vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt khi đang trốn tại một khách sạn ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất thủ tục, dẫn giải và bàn giao đối tượng Vũ Tử Cường (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Vũ Tử Cường là đối tượng đang bị Công an quận Bảo An (TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) truy nã gắt gao. Theo hồ sơ, người này bị cáo buộc có liên quan đến hành vi tiếp tay cho đường dây lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

truyna.jpg
Đối tượng Vũ Tử Cường (ngồi giữa, áo xanh) vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt khi đang trốn tại một khách sạn ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 23/5/2024, Công an quận Bảo An đã ra lệnh bắt giữ Vũ Tử Cường. Tuy nhiên, đối tượng này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi Trung Quốc và tìm đường sang Việt Nam lẩn trốn. Sau khi tiếp nhận thông tin từ công an nước bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương vào cuộc, tổ chức rà soát, truy xét các địa điểm nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ trinh sát của Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định được Vũ Tử Cường đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tổ chức vây bắt, khống chế thành công đối tượng truy nã này.

Thanh Thanh
#Vũ Tử Cường #truy nã quốc tế #lừa đảo mạng #Công an Khánh Hòa #bắt giữ #khách sạn Nha Trang #đường dây lừa đảo

