Đồn Biên phòng Côn Đảo bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người lẩn trốn trên tàu cá

TPO - Ngày 18/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng TPHCM) cho biết vừa phối hợp với Công an đặc khu Côn Đảo bắt giữ đối tượng Trần Văn Phúc (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại Phú Quốc, An Giang) đang lẩn trốn trên tàu cá tại khu vực biển Côn Đảo.

Phúc là đối tượng bị truy nã theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai về tội Giết người.

Lực lượng Đồn Biên phòng Côn Đảo và Công an đặc khu Côn Đảo tiếp cận, bắt giữ đối tượng Trần Văn Phúc khi đang lẩn trốn trên tàu cá.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM về rà soát thông tin đối tượng truy nã là Trần Văn Phúc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phúc làm việc trên tàu cá BT 92907 TS do ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1977, quê Bến Tre) làm thuyền trưởng, neo đậu cách cảng Bến Đầm khoảng 12 hải lý.

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 17/9, Đồn biên phòng Côn Đảo phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo chủ trì trưng dụng, điều động tàu cá của ngư dân Đặc khu Côn Đảo nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu cá BT 92907 TS đang neo đậu tại khu vực biển Đặc khu Côn Đảo.

Clip Đồn Biên phòng Côn Đảo bắt giữ đối tượng truy nã về tội giết người lẩn trốn trên tàu cá

Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận, tiến hành bắt giữ đối giữ đối tượng Trần Văn Phúc khi đang lẩn trốn trên tàu cá BT 92907 TS và dẫn giải Trần Văn Phúc vào bờ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, trang bị.

Hiện đối tượng Trần Văn Phúc đã được Công an Đặc khu Côn Đảo đưa về trụ sở, tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng bàn giao đối tượng Trần Văn Phúc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định.

Trước đó, ngày 12/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo cũng bắt giữ Ngô Văn Thả (SN 1988, quê Cần Thơ) – đối tượng bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích của Công an tỉnh Cà Mau, khi y đang lẩn trốn trên một tàu cá đánh bắt xa bờ.