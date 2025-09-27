Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Công an Trung Quốc

Hoàng Dương
TPO - Ngày 27/9, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng tiến hành bàn giao đối tượng Yuan Dong Bing (Viên Đông Binh, SN 1977) cho Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 20/8/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được Công hàm đề nghị phối hợp truy bắt của phía bạn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển cùng sự hỗ trợ của Bộ Công an và công an các địa phương lân cận.

Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì bàn giao đối tượng cho Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/9, lực lượng chức năng bắt giữ thành công Yuan Dong Bing khi y đang lẩn trốn tại khu vực đường Sông Mang, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Việc truy bắt và bàn giao an toàn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm không chỉ khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cũng như quan hệ láng giềng Việt Nam – Trung Quốc.

Hoàng Dương
