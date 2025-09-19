Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công an cảnh báo tình trạng độ chế xe máy điện ở Quảng Ninh

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên tự ý “độ, chế” xe máy điện để gia tăng công suất, tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cháy nổ.

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 9/2025, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp học sinh điều khiển xe máy điện không gắn biển kiểm soát, thay đổi kết cấu, thậm chí chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

1000002749.jpg
Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng đội CSGT Đường bộ số 2, phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã xử lý 700 trường hợp vi phạm TTATGT ở lứa tuổi học sinh﻿ và gần 300 trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi, đủ điều kiện.

Theo lực lượng chức năng, nhiều phương tiện bị can thiệp vào hệ thống điện và các bộ phận quan trọng, khiến tốc độ tối đa vượt xa thiết kế an toàn của nhà sản xuất. Một số trường hợp thừa nhận đã mang xe tới cửa hàng sửa chữa để “nâng cấp” công suất với chi phí từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng. Việc mua bán linh kiện phục vụ độ chế cũng khá dễ dàng qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định các hành vi nêu trên vi phạm quy định pháp luật. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (hiệu lực từ 1/1/2025) nghiêm cấm nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đối với người điều khiển, pháp luật chỉ cho phép người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe máy dưới 50 cm³ hoặc xe máy điện công suất dưới 4 kW và tốc độ thiết kế tối đa dưới 50 km/h tham gia giao thông. Tự ý thay đổi kết cấu, nâng công suất vượt thiết kế làm phương tiện mất an toàn, tăng nguy cơ mất kiểm soát và gây tai nạn.

Trung tá Lê Văn Tuyền - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, cho biết đơn vị đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm; đồng thời phối hợp công an xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục để tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh về quy định pháp luật, độ tuổi được phép lái xe và hậu quả của việc độ chế.

1000002748.jpg
Những xe sau khi "độ, chế" tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, không đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Lực lượng chức năng cũng rà soát, yêu cầu: Điểm trông giữ xe không nhận phương tiện không phù hợp với lứa tuổi học sinh; Cơ sở kinh doanh không bán xe cho người chưa đủ tuổi; Cửa hàng sửa chữa ký cam kết không thực hiện độ chế, thay đổi thiết kế an toàn kỹ thuật phương tiện.

Thực tế kiểm tra cho thấy phần lớn linh kiện dùng để “độ, chế” là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, nguy cơ chập cháy, nổ pin cao. Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để sử dụng phương tiện sai quy định; đồng thời khuyến khích nhà trường lồng ghép giáo dục an toàn giao thông ngay từ đầu năm học. Với các cơ sở kinh doanh phụ tùng, linh kiện tái phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện điểm độ chế trái phép, rao bán linh kiện “nâng công suất”, hoặc nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe điện tốc độ cao, tiếng ồn lớn… cần thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Hoàng Dương
