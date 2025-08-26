Đà Nẵng: Xử lý xe tải cỡ lớn chạy tốc độ cao

TPO - Tại nút giao Quảng Xương - ĐH2, đoạn qua xã Bà Nà (TP Đà Nẵng), lượng xe tải, container lưu thông dày đặc, thường xuyên chen lấn với xe máy trong giờ cao điểm, nhiều trường hợp chạy tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Quảng Xương có lưu lượng xe tải, container qua lại lớn, nhiều phương tiện chạy với tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Sau thời gian sử dụng, mặt đường xuất hiện rãnh sâu, tạo gờ hai bên khiến xe máy lưu thông dễ trượt ngã. Mới đây nhất, ngày 2/7 vừa qua, tại ngã ba đường Quảng Xương - ĐH2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp như lắp biển cảnh báo tốc độ, bố trí lực lượng túc trực trong giờ cao điểm; đồng thời giới hạn thời gian và tải trọng đối với xe tải nặng, đặc biệt là vào khung giờ học sinh đến trường, tan học.

Nhiều xe tải cỡ lớn lưu thông trên tuyến ĐH2

Theo ghi nhận của phóng viên, vào giờ cao điểm, do lưu lượng xe tải trên tuyến tăng cao, nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên chen lấn với xe máy. Trong khi đó, mặt đường nhỏ hẹp, lại có nhiều khúc cua gấp, nguy cơ gây tai nạn giao thông.

'Ngày nào cũng vậy, cứ sáng đi làm hay chiều về là thấy xe tải nối đuôi nhau. Người dân đi xe máy phải nép sát vào lề, rất nguy hiểm. Con tôi đi học qua đây, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ', một người dân địa phương nói.

Vào giờ cao điểm, lưu lượng xe tải lưu thông trên tuyến này tăng cao gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phòng CSGT cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do quá trình thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Hòa Liên - Túy Loan đã ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông. Nhiều phương tiện thay đổi lộ trình, di chuyển qua tuyến ĐT602 và ĐH2, khiến lưu lượng giao thông trên các tuyến này tăng đột biến.

Phòng CSGT đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông trong suốt quá trình thi công; chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Nhơn bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên tục 24/24 trên các tuyến ĐT602, ĐH2. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như đi sai tuyến, sai lịch trình, xe tải đi vào đường cấm. Đồng thời, tổ chức điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại nút giao thông Quảng Xương - ĐH2 trong giờ cao điểm.

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân trên tuyến đường này.