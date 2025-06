Công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về công tác cán bộ

TPO - Chiều 29/6, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Buổi lễ do Đại tá Trần Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, chủ trì. Tham dự có đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh.

Theo quyết định ngày 26/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, Quảng Ninh thành lập 54 đơn vị Công an cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu, nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính. Công an tỉnh đã khẩn trương hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm chỉ huy Công an các xã, phường và đặc khu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Văn Diện đề nghị Công an tỉnh sớm ổn định tổ chức, bố trí cán bộ hợp lý, đúng người đúng việc; duy trì sức mạnh tổng hợp, gắn kết, kế thừa và phát triển. Đồng chí yêu cầu lực lượng Công an cấp xã chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cơ sở, nhất là ở biên giới, biển đảo, vùng dân tộc thiểu số, khu công nghiệp, khu kinh tế; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu, công trình trọng điểm và các hoạt động chính trị trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ, dữ liệu dân cư, cải cách thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ, nhất là những đồng chí công tác ở vùng sâu, vùng xa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Phúc ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng Công an cấp xã thời gian qua, tin tưởng các cán bộ sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở bất cứ đâu. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng biểu dương các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc đảm nhiệm vị trí thấp hơn để phục vụ yêu cầu kiện toàn tổ chức.

Thay mặt cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Đỗ Văn Thiết - Trưởng Công an đặc khu Vân Đồn, bày tỏ vinh dự và nhận thức sâu sắc trách nhiệm được giao. Đồng chí cam kết phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và Nhân dân địa phương, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo công việc không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức theo mô hình mới.