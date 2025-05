Thượng tướng Trần Quốc Tỏ: Công an cấp xã không phải là một cấp điều tra

TPO - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, công an cấp xã không phải là một cấp điều tra, mà đây là điều tra viên được bố trí là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã. Do vậy, phải quy định rõ, tránh trường hợp hiểu công an xã cũng là một cấp điều tra.

Chiều 20/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS).

Tham gia thảo luận tại tổ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, đồng tình với sự cần thiết xây dựng các dự án luật, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đất nước ta trong giai đoạn mới.

Để điều tra viên thuộc cơ quan điều tra là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã có thể thực hiện đầy đủ các thẩm quyền, ông Tỏ đề nghị sửa đổi các quy định Điều 110 về giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Điều 113 về bắt bị can, bị cáo tạm giam để bổ sung thẩm quyền giữ người trong trường hợp khẩn cấp…

"Dự thảo luật đang giao thẩm quyền và điều tra viên được bố trí là trưởng, phó trưởng công an cấp xã nên được giao nhiệm vụ này để phù hợp, bởi từ xã đến tỉnh tới đây có thể rất xa", ông Tỏ nói. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cân nhắc để khi vận dụng, tiến hành quy định này, tránh trường hợp bị suy diễn.

Công an cấp xã không phải là một cấp điều tra, mà đây là điều tra viên thuộc cơ quan điều tra được bố trí là trưởng hoặc phó trưởng công an cấp xã. Điều tra viên này thuộc cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong tố tụng, dưới chức danh tư pháp là điều tra viên, không phải chức danh hành chính là trưởng, phó trưởng công an cấp xã", Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lý giải, và đề nghị quy định rõ, tránh trường hợp hiểu rằng, công an xã cũng là một cấp điều tra.

Cần thiết sửa quy định về dẫn độ

Liên quan đến vấn đề dẫn độ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, Bộ Công an đang được giao chủ trì xây dựng Luật Dẫn độ để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9, dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, việc bổ sung một số quy định mới về dẫn độ tại dự thảo Luật Dẫn độ, nhất là quy định bắt người trong trường hợp khẩn cấp để dẫn độ có liên quan trực tiếp đến quy định về các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Do vậy, việc sửa đổi là cần thiết và cấp thiết.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhận định, việc sửa đổi, bổ sung quy định về bắt người trong trường hợp khẩn cấp để dẫn độ trong BLTTHS sẽ khắc phục hạn chế, bất cập trong giải quyết yêu cầu về dẫn độ; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể áp dụng biện pháp bắt tạm giam người bị yêu cầu dẫn độ ngay sau khi nhận được yêu cầu của phía nước ngoài, tránh tình trạng người nước ngoài bị yêu cầu dẫn độ bỏ trốn.

Ông Trần Quốc Tỏ cũng cho rằng, quy định pháp luật hiện hành mất rất nhiều thời gian, phải sau khi toà án ra quyết định xem xét, yêu cầu dẫn độ mới có thể thực hiện bắt tạm giam, trong khi nhiều trường hợp biết yêu cầu dẫn độ, đối tượng bỏ trốn sang nước thứ ba.

Thêm vào đó, Luật Dẫn độ đang dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10, nếu không sửa đổi, bổ sung quy định này trong BLTTHS sẽ dẫn đến vướng mắc, bất cập với Luật Tương trợ tư pháp trước đây, nhất là việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp để dẫn độ sẽ không kịp thời giải quyết, dẫn đến khó khăn trong hợp tác quốc tế về dẫn độ.

Sáng 20/5, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Theo ông Tiến, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, dự thảo luật bổ sung quy định điều tra viên trung cấp trở lên (của cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh) là trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã được thủ trưởng cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh phân công, có thẩm quyền tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng có mức cao nhất của khung hình phạt đến 7 năm tù xảy ra trên địa bàn cấp xã.