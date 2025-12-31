Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rào

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đêm nay (31/12), miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai, nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc rét kéo dài. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay trời nắng ít mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ ngày hôm nay từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ đêm nay xuống còn 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

image10.jpg
Miền Bắc có thể chuyển mưa rào rải rác trong đêm nay (31/12).

Dự báo từ ngày mai (1/1/2026), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Miền Bắc ngày mai tiếp tục có mưa rào, nền nhiệt giảm sâu với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Từ ngày mai, Thanh Hoá đến Huế bắt đầu giảm nhiệt, từ 2/1, Hà Tĩnh đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Dự báo từ 2/1/2026, Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời se lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Trời rét về đêm và sáng sớm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa. Tây Nguyên trời rét về đêm và sáng sớm. Đông Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục