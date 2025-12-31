Từ đêm nay, miền Bắc chuyển mưa rào

TPO - Từ đêm nay (31/12), miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, từ ngày mai, nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc rét kéo dài. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay trời nắng ít mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ ngày hôm nay từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ đêm nay xuống còn 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Miền Bắc có thể chuyển mưa rào rải rác trong đêm nay (31/12).

Dự báo từ ngày mai (1/1/2026), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Miền Bắc ngày mai tiếp tục có mưa rào, nền nhiệt giảm sâu với nhiệt độ thấp nhất xuống còn 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Từ ngày mai, Thanh Hoá đến Huế bắt đầu giảm nhiệt, từ 2/1, Hà Tĩnh đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời chuyển rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Dự báo từ 2/1/2026, Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời se lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Trời rét về đêm và sáng sớm. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa. Tây Nguyên trời rét về đêm và sáng sớm. Đông Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng sớm.