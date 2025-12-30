Đà Nẵng hoàn thành 100% sửa chữa nhà hư hỏng sau bão lũ

TPO - Đó là kết quả sau một tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung thần tốc, được UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 30/12.

Hiện toàn bộ 361 căn nhà bị hư hỏng do bão lũ đã được sửa chữa xong, đạt 100% kế hoạch. Không còn nhà nào đang sửa chữa dở dang hoặc chưa được triển khai.

Đối với các trường hợp nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi phải xây dựng lại, thành phố đã khởi công xây dựng 144/144 căn nhà, đạt 100% số lượng cần xây mới. Trong đó, 19 căn nhà đã hoàn thành.

125 căn nhà còn lại đang được tập trung thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Đà Nẵng hoàn tất việc sửa chữa nhà hư hỏng do thiên tai.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa sau thiên tai góp phần sớm ổn định đời sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng, bảo đảm an sinh xã hội và khôi phục sinh hoạt, sản xuất. UBND thành phố tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Trước đó, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt tinh thần triển khai "Chiến dịch Quang Trung" xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai theo Công điện số 234 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thành phố sẽ hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2025. Xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi, chậm nhất trước ngày 31/1/2026.