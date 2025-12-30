Hơn 133 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn ở Đà Nẵng

TPO - Trong 2025, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động khó khăn; hỗ trợ đột xuất cho đoàn viên, công nhân, người lao động chịu thiệt hại bởi thiên tai với tổng kinh phí hơn 133 tỷ đồng.

Ngày 30/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2025 và Tôn vinh “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” năm 2025.

Trong năm 2025, LĐLĐ TP. Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công nhân, người lao động với tổng kinh phí 133 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, LĐLĐ TP. Đà Nẵng quản lý 1.767 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với tổng số gần 217 nghìn đoàn viên, trong đó, có 258 Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp với hơn 87,2 nghìn đoàn viên.

Trong năm qua, hoạt động chăm lo đoàn viên được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Thông qua các chương trình như: Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn, Bữa cơm Công đoàn…, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng.

Trước tác động của thiên tai, bão lũ cuối năm, LĐLĐ đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị thiệt hại với tổng số tiền 43 tỷ đồng.

75 “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” được tổ chức và duy trì hiệu quả, với gần 15.000 công nhân tham gia, được Thành ủy Đà Nẵng đánh giá là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức tư vấn, đối thoại pháp luật cho trên 1.500 công nhân lao động; hỗ trợ thi hành án, khởi kiện hơn 150 vụ và giải quyết tranh chấp, khiếu nại cho hàng chục trường hợp; tham gia điều tra 4 vụ tai nạn lao động.

Công tác chăm sóc lao động nữ cũng được quan tâm, LĐLĐ TP. Đà Nẵng đã tổ chức, giám sát việc lắp đặt cabin vắt trữ sữa tại 10 doanh nghiệp có từ 800 lao động nữ trở lên; giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát gần 1.500 cuộc về thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; phối hợp tổ chức khám sức khỏe sinh sản miễn phí cho gần 6.000 lao động nữ...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo bà Phan Thị Thúy Linh - Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Trong đó, nổi bật là chương trình “Chợ Tết Công đoàn” tại 4 điểm gần khu công nghiệp, với kinh phí tổ chức phiên chợ và phiếu mua hàng cho công nhân gần 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn sẽ trao tặng 24 ngàn suất quà cho đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các chuyến tàu, xe Công đoàn đưa hơn 5.000 công nhân, người thân trong gia đình về quê đón Tết; tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại nhiều đơn vị; tổ chức chương trình Tết không xa nhà cho công nhân tại các khu nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết; gặp mặt tất cả các ban điều hành tổ công nhân tự quản tại khu dân cư, cán bộ Công đoàn cơ sở khó khăn…

“Trong năm tới, LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũng tập trung chuyển đổi số toàn diện trong tuyên truyền, quản lý đoàn viên, quản lý tài chính, cung cấp dịch vụ phúc lợi công đoàn; triển khai “App Công đoàn Đà Nẵng” để kết nối đoàn viên, người lao động với các cấp Công đoàn trên môi trường số”, bà Linh nói.

Vinh danh 56 doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng, đề nghị hoạt động của Công đoàn các cấp phải ngày càng thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn. Công đoàn phải ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, hướng về doanh nghiệp, hướng về cơ sở, tập trung xây dựng lực lượng công đoàn ở các doanh nghiệp.

“Trong giai đoạn mới, Công đoàn cần phải bắt nhịp xu thế mới, gắn bó với các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp; phối hợp với doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề về điều kiện lao động, chế độ lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động, không để các tồn tại kéo dài, trở thành điểm nóng’, ông Thanh nói.

Dịp này, LĐLĐ TP. Đà Nẵng cũng vinh danh 56 “Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động” năm 2025. Đây đều là các doanh nghiệp đảm bảo thu nhập người lao động năm sau tăng hơn năm trước; thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp; có nhiều mô hình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động…