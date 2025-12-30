An Giang dư hơn 470 cơ sở nhà, đất công

TPO - Sau hợp nhất với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang rà soát dư hơn 470 cơ sở nhà, đất công để sắp xếp. Số nhà đất này, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết ưu tiên dùng cho y tế, giáo dục.

Sáng 30/12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh An Giang diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất. Các đại biểu tập trung nhiều câu hỏi cho việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại biểu Đoàn Ngọc Anh đánh giá sau sắp xếp, số lượng tài sản công dôi dư, chưa có nhu cầu sử dụng còn rất lớn, với 476 cơ sở nhà, đất. Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý, phương án khai thác, sử dụng trong thời gian tới.

Đại biểu Đoàn Ngọc Anh chất vấn tại kỳ họp.

Trả lời chất vấn trên, ông Phạm Minh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang - cho biết công tác quản lý, sắp xếp và sử dụng tài sản công thời gian qua được Trung ương và địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực phục vụ phát triển.

Theo ông Tâm, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý tài sản công, tăng tính chủ động cho các cơ quan, đơn vị. Tỉnh giao tài sản cho các đơn vị, xã, phường, đặc khu quản lý, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp. Đối với nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác theo đúng quy định. Thực hiện tổng kiểm kê tài sản công theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Thời gian tới, Giám đốc Sở Tài chính An Giang cho hay tỉnh tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng của các đơn vị, nhà đất dôi dư ưu tiên chuyển đổi công năng để phục vụ y tế, giáo dục, công trình công cộng, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và tái định cư.

Với các khu đất có vị trí sinh lợi cao, phù hợp quy hoạch, tỉnh An Giang sẽ tổ chức đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trường hợp chưa kịp điều chỉnh quy hoạch thì cho thuê ngắn hạn, tối đa 5 năm. Các cơ sở nhà, đất đủ điều kiện, có tiềm năng khai thác sẽ được mời gọi doanh nghiệp thuê sử dụng, bảo đảm hiệu quả, minh bạch.

Đối với tài sản công thuộc các cơ quan ngành dọc, ông Tâm cho biết, khi không còn nhu cầu sử dụng, đơn vị quản lý cấp trên sẽ bàn giao về địa phương. Trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục bàn giao, các cơ quan chủ tài sản phải chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản.

Ông Phạm Minh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang trả lời chất vấn. Ảnh: Nhật Huy.

Báo cáo giải trình thêm về vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng - nhấn mạnh không để bất kỳ tài sản công nào bị bỏ trống, không có đơn vị quản lý. Vừa qua, việc rà soát, bàn giao và phân công quản lý tài sản công đã được triển khai đồng bộ. Các cơ sở nhà, đất đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đều được bố trí nhân sự trông coi, quản lý, khai thác, không còn tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, bị xâm hại như từng xảy ra trước đây (tại một số trụ sở ngành dọc).

Về định hướng sử dụng lâu dài, theo ông Mừng, lĩnh vực y tế và giáo dục được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi công năng cần có lộ trình, phù hợp yêu cầu chuyên môn. Thực tế, tỉnh đã thống nhất chủ trương chuyển trụ sở Thành ủy và UBND TP. Long Xuyên cũ thành Bệnh viện Tim mạch.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Nhật Huy.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp tục tham mưu, xử lý dứt điểm việc sắp xếp, khai thác tài sản công dôi dư. Đi kèm đó, tỉnh sẽ tăng cường thanh kiểm tra, bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp đúng quy định, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.