Gần 3.000 dự án tồn đọng cần tháo gỡ, tổng vốn hơn 2,46 triệu tỷ đồng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153 nghìn ha, tổng mức đầu tư 2,46 triệu tỷ đồng.

491 dự án cần tiếp tục thanh tra

Sáng ngày 30/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu kết luận về việc tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Thủ tướng cho biết, sau thời gian triển khai thực hiện Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội, chúng ta đã đạt được một số kết quả tích cực.

3012ttccc.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Nhiều vướng mắc đã được xử lý, dự án tiếp tục triển khai mang lại kết quả, giải phóng nguồn lực cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay đã tháo gỡ và có định hướng tháo gỡ cho 5.203 dự án. Trong đó 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70 nghìn ha đất đã được đưa vào khai thác.

Các địa phương đã tiếp tục rà soát, hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận 2.991 dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng, kéo dài cần tháo gỡ với tổng quy mô hơn 153 nghìn ha, tổng mức đầu tư 2,46 triệu tỷ đồng.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ xác định 491 dự án cần tiếp tục công tác thanh tra; còn lại khoảng 2.500 dự án không phải thanh tra và tiếp tục thực hiện theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170.

Thủ tướng khẳng định, việc này góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8% và hai con số những năm tiếp theo; tạo không gian, dư địa cho sự phát triển, tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai.

Vừa làm, vừa mở rộng dần

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm; phải "vừa làm, vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội".

Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật thông tin, dữ liệu; các cơ quan phát huy trách nhiệm cao nhất, giải quyết công việc theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền nếu vượt thẩm quyền; trong đó khuyến khích việc khắc phục hậu quả theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình làm, nếu cần thêm cơ chế, chính sách thì đề xuất để đạt hiệu quả cao nhất trong khơi thông, giải phóng, huy động nguồn lực đang tồn đọng để đưa vào nền kinh tế, giải quyết bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Đối với những dự án cần thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì tiếp tục làm khẩn trương, không né tránh, tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, khắc phục khó khăn, vướng mắc và hậu quả để sớm đưa dự án vào khai thác, không để lãng phí, thất thoát.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Trong đó, công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030, trong tháng 1/2026.

Luân Dũng
