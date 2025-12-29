Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Thủ tướng chốt hạn thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Nhật Huy
TPO - Chiều 28/12, kiểm tra công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 30/6/2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có chiều dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Đây là tuyến cao tốc trục ngang quan trọng của khu vực, đi qua địa bàn tỉnh An Giang, Cần Thơ (trước sáp nhập gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng).

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần, giao UBND các địa phương làm cơ quan chủ quản, trong đó đoạn qua An Giang đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12.

z7374217844940-2769c1d7a1e7129a0e493bfd1b989352-7441.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đi kiểm tra tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, chiều 28/12.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ (chủ đầu tư đoạn qua Cần Thơ), đoạn cao tốc qua địa bàn thành phố gồm 3 dự án thành phần (2, 3 và 4), tổng chiều dài 132km, tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 49%; riêng phần cầu đạt trên 80%, với 100 cây cầu đang được triển khai đồng loạt.

Kiểm tra thực địa tại xã Long Hưng (Cần Thơ), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu “càng làm sớm, càng tiết kiệm”, để người dân và địa phương sớm thụ hưởng lợi ích, mở ra không gian phát triển mới; yêu cầu đến ngày 30/6/2026 phải thông xe kỹ thuật dự án.

z7374217598907-90e7866291500b4b1ebb5151222abe8a.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân đang thi công trên tuyến cao tốc. Ảnh: M.T

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý dự án phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, siết chặt quản lý nhà thầu, tránh tình trạng quá nhiều nhà thầu trên một đoạn tuyến ngắn.

Bí thư, Chủ tịch UBND Cần Thơ được giao chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, không để chia nhỏ gói thầu, phát sinh tiêu cực, lãng phí. Công tác tái định cư cần tiếp tục được quan tâm, bảo đảm nơi ở mới của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Nhật Huy
