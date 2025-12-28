Thủ tướng: Đầu tư cho y tế và giáo dục là đầu tư cho tương lai

TPO - Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục, đào tạo là hai trụ cột nền tảng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Chiều 28/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với hơn 300 cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tập trung kiến nghị về tự chủ đại học, phát triển nguồn nhân lực y tế, hoàn thiện thể chế phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đầu tư cho chuyển đổi số giáo dục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ. Ảnh: Nhật Huy.

Cử tri Nguyễn Minh Phương (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) đề nghị Chính phủ ban hành cơ chế tự chủ toàn diện cho các trường đại học trong vùng về tổ chức, nhân sự, tài chính và mở ngành đào tạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát triển các trung tâm tri thức của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kiến nghị tăng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và ban hành chính sách ưu đãi cho nhân viên y tế, điều dưỡng chuyên ngành lão khoa.

Cử tri Dương Hoàng Vũ (Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ) kiến nghị xử lý nợ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trước khi Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực; đề xuất sớm có chính sách thu hút bác sĩ về trạm y tế tuyến xã, phường.

Cử tri phát biểu ý kiến. Ảnh: Nhật Huy.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội và giáo dục, các cử tri đề nghị sớm rà soát, sửa đổi các văn bản chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục đầu tư cho giáo dục công lập, ưu tiên Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo phục vụ dạy, học.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP. Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển giáo dục, đào tạo là hai lĩnh vực có ý nghĩa nền tảng, xuyên suốt, tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Theo Thủ tướng, sức khỏe và tính mạng của nhân dân phải được đặt lên trên hết, trước hết. Con người khỏe mạnh cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ là điều kiện tiên quyết để xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ khi con người được hình thành, sinh ra, trưởng thành cho đến cuối cuộc đời đều gắn liền với y tế và giáo dục.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Trong lĩnh vực y tế, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành nhiều văn bản quan trọng, trong đó có Luật Dân số, các luật liên quan và Nghị quyết về một số chính sách đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng “Việt Nam khỏe mạnh”, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Đặc biệt, Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 với gần 90.000 tỷ đồng, gồm 50 dự án nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe, tăng cường y tế dự phòng, truyền thông y tế và chăm sóc nhóm yếu thế.

Quang cảnh hội nghị.

Đánh giá riêng với TP. Cần Thơ, Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển y tế: độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; hệ thống bệnh viện, trung tâm y tế tiếp tục được đầu tư, nhiều kỹ thuật cao được triển khai. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như tiến độ một số bệnh viện còn chậm, thiếu trang thiết bị chuyên sâu, thiếu nhân lực chất lượng cao, đề nghị thành phố tập trung nguồn lực, sớm hoàn thành các dự án trọng điểm, trong đó có đầu tư máy xạ trị, bệnh viện ung bướu Cần Thơ.

Đối với giáo dục - đào tạo, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu học tập suốt đời, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Thủ tướng đánh giá Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực trong giáo dục, với tỷ lệ huy động trẻ đến trường cao ở các cấp học, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 73%. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như thiếu giáo viên mầm non, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chưa đồng đều, tự chủ tài chính trong giáo dục còn khó khăn, hạ tầng số ở một số địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Cần Thơ, tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện thể chế theo hướng tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia; đầu tư hạ tầng chiến lược; phát triển nguồn nhân lực toàn diện; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao cho y tế và giáo dục; đổi mới quản trị theo hướng phục vụ người dân, lấy chuyển đổi số làm nền tảng; tăng cường giám sát của nhân dân, cử tri; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số như học bạ số, sổ sức khỏe điện tử kết nối với VNeID để người dân thuận tiện, giảm chi phí, thời gian.

Thủ tướng khẳng định, đầu tư cho y tế và giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc lâu dài của nhân dân.