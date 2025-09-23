Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri 11 phường ở Hà Nội

Trường Phong - Như Ý

TPO - Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri thuộc địa bàn các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

tp-239txct30.jpg
Chiều 23/9, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội, trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Như Ý.
239txct1-982.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: Như Ý.
tp-239txct3.jpg
Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, trình bày nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Như Ý.
tp-239txct4.jpg
Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, trình bày báo cáo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan với những kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc trước. Ảnh: Như Ý.
239txct2.jpg
tp-239txct10.jpg
tp-239txct101.jpg
Các cử tri trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12, họp tập trung liên tục 1 đợt thay vì 2 đợt như các kỳ trước. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ hệ trọng.

Dự kiến, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Trường Phong - Như Ý
#Tổng Bí thư #Tổng Bí thư Tô Lâm #Hội nghị tiếp xúc cử tri #Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri #Đại biểu Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục