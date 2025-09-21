Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ 5 định hướng chiến lược cho Petrovietnam

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu và bày tỏ tin tưởng, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu khi đến kỷ niệm 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ngày 21/9, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/1975 - 3/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Phát triển thần tốc, đột phá

Diễn văn khai mạc buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam - cho biết, thời kỳ phát triển thần tốc và đột phá của ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu sau cột mốc lịch sử ngày 3/9/1975: Tổng Cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam - tiền thân của Petrovietnam chính thức ra đời.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Triển lãm Khoa học – Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm của Petrovietnam

Suốt 50 năm qua, Petrovietnam đã xây dựng được ngành Công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm Quốc gia trong nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí Điện Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng…; và các dự án ở nước ngoài như Nga, Algeria.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu tại buổi lễ

Petrovietnam đã làm chủ hầu hết các công nghệ lõi trong chuỗi giá trị dầu khí ở trình độ thế giới, từ thăm dò, khai thác dầu khí, xử lý khí; đến lọc hóa dầu, tổng hợp hóa học sản xuất amoniac, ure, vật liệu cao phân tử, sản xuất điện tua bin khí, tua bin hơi,… đóng góp vào khoa học dầu khí thế giới.

Trên nền tảng “5 an” Petrovietnam cũng đạt “5 nhất”: Quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách nhiều nhất; liên tục đạt lợi nhuận cao nhất; doanh nghiệp có số lượng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về KHCN nhiều nhất; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp cho an sinh xã hội cao nhất.

Góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận trong 50 năm qua, Petrovietnam có những đóng góp to lớn nhiều năm đạt 20-30% tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thậm chí còn góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chế độ, ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới. Tập đoàn đã từng bước làm chủ công nghệ hiện đại, ngang tầm thế giới, khẳng định doanh nghiệp nhà nước đầu tàu, tiên phong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư nêu 5 định hướng chiến lược lớn cho Petrovietnam trong thời gian tới. Thứ nhất, đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế.

Thứ 2, dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa: phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột; tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc - hóa dầu - hóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trở thành nhà thầu công nghiệp - kỹ thuật hàng đầu trong khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Petrovietnam.

Thứ ba, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dành nguồn lực nghiên cứu công nghệ, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Thứ tư, đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.

Thứ năm, chủ động hội nhập kinh tế, phát huy vai trò gắn kết giữa các thành phần kinh tế cùng phát triển; tập trung vào các đối tác lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị năng lượng quốc tế, đưa Petrovietnam trở thành đại sứ kinh tế công nghiệp của Việt Nam; hoàn thành mục tiêu năm 2030 trở thành 1 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp Dân tộc"

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Petrovietnam 8 chữ: Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu làm lễ khởi động khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam

Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho thị trường năng lượng cạnh tranh và phát huy hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền triệt để; xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án năng lượng chiến lược; có sự phân công, định hướng để các thành phần kinh tế phát triển. Các bộ, ngành, địa phương, phối hợp, hướng dẫn, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt phục vụ phát triển; thực hiện quy hoạch không gian, hạ tầng; đồng thời kiến tạo trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia.

Tổng Bí thư tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và nghĩa tình, với niềm tin và khát vọng vươn lên, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục là trụ cột của nền kinh tế, là "doanh nghiệp Dân tộc" vì lợi ích quốc gia, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu khi đến kỷ niệm 100 năm của đất nước và khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với đất nước, tại lễ kỷ niệm, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Petrovietnam; khen thưởng nhiều cá nhân lãnh đạo chủ chốt, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV.