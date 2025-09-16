Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, mỗi gia đình phải trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời. Đây là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Theo TTXVN, chiều 16/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập ngày 2/10/1996. Hội hiện có hơn 27 triệu hội viên, là lực lượng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Những người tham gia công tác khuyến học đều là người tâm huyết, thấu hiểu vai trò của giáo dục, khuyến học khuyến tài, nên đều thể hiện trách nhiệm cao, đam mê với sự nghiệp trồng người.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.



Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những hoạt động và kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học trong cả nước những năm qua.



Theo Tổng Bí thư, trước bối cảnh và yêu cầu mới, đòi hỏi Hội Khuyến học Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân, để mỗi công dân, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên trong hệ thống chính trị “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung”.

Tổng Bí thư gợi mở 4 định hướng trọng tâm với hội trong thời gian tới. Theo đó, Hội phải khẳng định xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo, gắn liền với khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tranh cho Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: TTXVN.



Khuyến học, khuyến tài phải thực chất, thiết thực, hướng đến nâng cao năng suất lao động, nâng tầm trí tuệ, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn. Học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu tự thân của mỗi người dân, mà còn là chìa khóa để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, giúp cho mỗi công dân trở thành người hữu dụng cho xã hội.

Hội phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong khuyến học, khuyến tài, trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khẩn trương; cần phải xây dựng và thí điểm hồ sơ học tập suốt đời cho công dân, tiến tới triển khai trong toàn quốc...



Hội Khuyến học Việt Nam phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, phát huy vai trò làm đầu mối để kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, kiều bào và cộng đồng quốc tế, hình thành nguồn lực bền vững, minh bạch, công bằng trong công tác khuyến học, khuyến tài; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân.

Hội phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã hội tập và chương trình công tác hằng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.



Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.



Tổng Bí thư đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào kế hoạch tổng kết, đánh giá các quy định liên quan đến hoạt động của Hội, để nhìn nhận rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Trong quá trình đó, Hội Khuyến học Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu, kiến nghị những mục tiêu lớn, giải pháp khả thi, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm hoàn thiện, ban hành đề án về sắp xếp các hội và hướng dẫn các địa phương về mô hình tổ chức của Hội Khuyến học. Hội Khuyến học các cấp cần tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm thực chất, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ sở, đồng thời phát huy tính tự nguyện, tự quản của hội viên...

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và các cấp Hội cần quan tâm, đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, gắn công tác khuyến học, khuyến tài với mục tiêu phát triển con người Việt Nam toàn diện hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khơi dậy mạnh mẽ truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời trong nhân dân; chú trọng khuyến học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng...



Nhắc lại một số lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, tư tưởng của Bác là kim chỉ nam cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và khuyến học, khuyến tài của nước ta. Hiện nay, với tinh thần xây dựng xã hội tập, khuyến học, khuyến tài, chính là đầu tư chiến lược cho tương lai của dân tộc, Tổng Bí thư mong muốn, mỗi gia đình phải trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập suốt đời. Đây là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, thực hiện khát vọng hùng cường, thịnh vượng.