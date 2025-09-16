Tổng Bí thư gợi ý về mô hình 'chống cô đơn' cho người già

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, rất mong muốn có những mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, "chống cô đơn" cho người già ở độ tuổi 70 - 80 khi con cháu đều đi học, đi làm.

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Các nghị quyết được quán triệt, gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Trong phần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư dành thời gian nhấn mạnh thêm một số định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng nghị quyết, làm rõ mối liên hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nghị quyết.

Về Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, theo Tổng Bí thư, dự phòng là then chốt - Cơ sở là nền tảng - Nhân dân là trung tâm. Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, người dân.

Tổng Bí thư đề cập đến các giải pháp trọng tâm để thực hiện nghị quyết này, trong đó, đầu tiên, cần tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng: tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây; giám sát dịch tễ thời gian thực.



Tổng Bí thư nhắc việc tham quan triển lãm thành tựu y tế và giáo dục trong buổi sáng 16/9, nhấn mạnh rằng, hiện nay, ngành y tế đã chú trọng phát triển về vắc xin. Tổng Bí thư khẳng định, đây là giải pháp rất hiệu quả, rất rẻ, nhiều người được sử dụng để ngăn ngừa các bệnh phát triển.

"Phải phòng bệnh trước khi phát bệnh, bởi khi đó điều trị rất vất vả, rất khó. Ngành y tế cũng sẽ nhàn, bác sĩ cũng sẽ nhàn hơn", Tổng Bí thư nêu, đồng thời cho biết, rất phấn khởi khi qua báo cáo cho thấy, 50% số vắc xin đã tự sản xuất được.



Tổng Bí thư cũng nêu, cần phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình, nâng cấp trạm y tế, triển khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến bệnh viện, hướng mạnh về cơ sở.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, từng người dân một đều phải được chăm sóc sức khỏe, không ai bị để lại phía sau.



"Mô hình bác sĩ gia đình người ta làm rất tốt, không chỉ khám chữa bệnh mà còn tư vấn, chăm sóc sức khỏe, vận động thể dục thể thao, phòng bệnh. Những việc đó rất dễ làm mà chúng ta lại không tập trung vào", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nói rất mong muốn có những mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, "chống cô đơn" cho người già ở độ tuổi 70 - 80, khi con cháu đều đi học, đi làm. "Trung tâm dưỡng lão chăm sóc người già như học sinh, sáng đón đi, chiều đưa về. Đến đây họ được gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ tâm sự, thể thao, học âm nhạc, văn hóa, văn nghệ rất hay", Tổng Bí thư nói, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi bàn để làm.

Một nhiệm vụ cũng được Tổng Bí thư lưu ý là bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi chi trả theo giá trị: mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm.

Vẫn theo Tổng Bí thư, việc chuyển đổi số y tế với hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, đơn thuốc điện tử, khám chữa bệnh từ xa, kho dữ liệu dùng chung cũng như phát triển nhân lực y tế chuẩn năng lực, có chế độ đãi ngộ, thu hút về cơ sở...

Tổng Bí thư nêu giải pháp về y tế học đường toàn diện dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên; liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập. Theo Tổng Bí thư, trong giải pháp này có nội dung Bộ Y tế chủ trì, có nội dung Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, nhưng quan trọng phải phối hợp với nhau.

"Với sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, giáo dục đào tạo cần chủ động. Không phân biệt là việc này của bộ này, việc kia, trách nhiệm của ngành kia. Chúng ta phải phối hợp với nhau để thực hiện mục tiêu vì con người, vì nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm.