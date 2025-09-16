Tổng Bí thư Tô Lâm: Nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên bắt tay ngay vào những việc cụ thể với tinh thần nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai.

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Các nghị quyết được quán triệt, gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Tinh thần hết sức khẩn trương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các nghị quyết này nối tiếp và bổ sung mạnh mẽ cho "bộ tứ nghị quyết chiến lược", tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi nhọn đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững.

Theo Tổng Bí thư, thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ban hành 2 nghị quyết quan trọng: về phát triển kinh tế nhà nước và về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, để đồng bộ trong sự phát triển chung.

"Công việc rất nhiều nên chúng ta phải rất khẩn trương để triển khai các nghị quyết này sớm. Như Nghị quyết 72 mới ban hành đúng một tuần nhưng cũng phải triển khai ngay một cách rất đồng bộ. Bây giờ không có thời gian để nói nhiều, mà chúng ta hành động thôi", Tổng Bí thư nói, đồng thời cho rằng, những nội dung của các nghị quyết này cần được Quốc hội thể chế hóa ngay bằng những nghị quyết, luật có liên quan.

Tổng Bí thư cho rằng, Chính phủ, Quốc hội phải tính toán những nguồn lực, điều kiện để triển khai các nghị quyết. Như nghị quyết về giáo dục, y tế, nguồn ngân sách rất lớn, nếu Kỳ họp thứ 10 sắp tới không cụ thể hóa được thì sẽ bị ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính.

Các Đảng bộ Trung ương, địa phương phải triển khai, cập nhật tinh thần các nghị quyết này vào văn kiện, nghị quyết của đại hội cấp mình. "Đặc biệt, cần hoàn thiện chương trình hành động để thực hiện ngay chứ không chờ đợi gì nữa", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Nhấn mạnh, các công việc cần triển khai ngay trong năm 2025 thì mới đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến lược, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII, Tổng Bí thư cho rằng, còn rất nhiều việc phải làm, phải hoàn thành, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIV và sau đó. "Tinh thần chung là hết sức khẩn trương", Tổng Bí thư nêu.

Theo Tổng Bí thư, tinh thần xuyên suốt của 4 nghị quyết nêu trên là chuyển nhanh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Vì thế, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến các nội dung các nghị quyết này thành công việc hàng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình.

"Tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai nghị quyết, trong đó là 5 nhất quán: nhất quán về chính trị, về pháp lý, về dữ liệu, về phân bổ nguồn lực và về truyền thông. Ba công khai về mục tiêu, tiến độ, kết quả; và ba sớm: sớm hoàn thiện thể chế, sớm khởi động dự án trọng điểm và sớm bố trí vốn. Đồng thời cũng thể hiện 5 rõ: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và triển khai ngay các nội dung này trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp", Tổng Bí thư nêu.

Đáng chú ý, theo Tổng Bí thư, các nghị quyết này liên quan chặt chẽ với nhau, vì thế, phải có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, chứ không thể cho rằng, nghị quyết về giáo dục là của ngành giáo dục, nghị quyết về y tế là của ngành y tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để đảm bảo chỉ đạo thống nhất, điều phối nhịp nhàng, đến được cơ sở, thì cần thành lập ban chỉ đạo trung ương đối với từng nghị quyết hoặc ban chỉ đạo trung ương về việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị. Cùng với đó, cũng cần xây dựng bảng điều khiển số công khai, cập nhật theo tuần, theo tháng để theo dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện từng nghị quyết và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

"Nếu không, việc triển khai thực hiện sẽ tùy tiện, không có kế hoạch, không có sự phối hợp và không rõ tiến độ, rõ người, rõ thời gian để thực hiện", Tổng Bí thư nói, và cho rằng, có thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, các bộ phận giám định chính sách để tham gia thẩm định và đánh giá phản biện một cách khách quan về những vấn đề này.

Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc một cách bền bỉ và khẩn trương

Trong phần phát biểu, Tổng Bí thư cũng dành thời gian nhấn mạnh thêm một số định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng nghị quyết, làm rõ mối liên hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nghị quyết.

Đối với Nghị quyết 59, Tổng Bí thư lưu ý, phải xác định rất rõ: Hội nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực, có vai trò quyết định gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Phải đảm bảo các nguyên tắc về tâm thế, vị thế mới, tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, từ hội nhập chung sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái của một quốc gia vươn lên tiên phong vào những lĩnh vực mới.

Đối với Nghị quyết 70, mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy, cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống, chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp, vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Đối với Nghị quyết 71, theo Tổng Bí thư, phải xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư bồi đắp, nâng cao nguyên khí quốc gia, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

Đối với Nghị quyết 72, Tổng Bí thư nêu, dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm, mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân. … Phấn đấu toàn dân khỏe để học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, động lực phát triển mới của một đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới. Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, cho bệnh viện. Giáo dục đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư, bác sĩ, nhà quản trị. Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân, mạnh khỏe để học tập, làm việc, sáng tạo.

"Những trụ đỡ này sẽ được củng cố đồng thời bằng các thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt, phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc một cách bền bỉ và khẩn trương", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên bắt tay ngay vào những việc cụ thể với tinh thần nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm phải kiểm điểm nghiêm túc, công khai, minh bạch, khen thưởng xứng đáng với những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực.

"Con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua, nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vào khát vọng của thế hệ trẻ, vào sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và sức sáng tạo của nhân dân. Bốn nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo ra xung lực mạnh để chúng ta bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc", Tổng Bí thư nói.