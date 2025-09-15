Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phát triển loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành công nghiệp quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội.

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15/9/1945 - 15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Tới dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đây là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục CNQP nói riêng.

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục CNQP, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khả năng tự nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Quân đội, giúp Quân đội làm nên những chiến công hiển hách.

Ngay khi thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Việc cần kíp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng”; “đánh giặc, trước hết phải có vũ khí”.

Do vậy, chỉ 13 ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Bác Hồ đã chỉ thị thành lập Phòng Quân giới - tiền thân của ngành CNQP Việt Nam ngày nay, với hai nhiệm vụ chính là thu thập, mua sắm và tổ chức cơ sở sản xuất vũ khí.

Theo Tổng Bí thư, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành Quân giới trước đây và Tổng cục CNQP ngày nay, đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cùng tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với Nhân dân.

“Các đồng chí là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, Tổng Bí thư khẳng định.

Cũng theo Tổng Bí thư, để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển ngành CNQP; các cấp, các ngành rất quan tâm, tạo điều kiện và dành nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển CNQP nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục CNQP thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về phát triển CNQP, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành CNQP; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho Quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư lưu ý, phải tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển CNQP. Bên cạnh việc phát huy nội lực là chủ yếu, cần tập trung huy động đa dạng nguồn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác cho phát triển CNQP.

“Đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển CNQP theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, Tổng cục CNQP cần đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Cùng với đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chip bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

