Chuẩn bị các yếu tố thành lập Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng

TPO - Trung tướng Đinh Quốc Hùng - Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, cho biết Tổng cục đặt mục tiêu nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức lại cơ quan Tổng cục, các viện nghiên cứu và chuẩn bị các yếu tố tiến tới thành lập Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng.

Từ ngày 21/8 đến 23/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng hoa chúc mừng Đại hội, sáng 22/8.

Dự khai mạc phiên chính thức của Đại hội có Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, cho biết trong nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng cục sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Tổng cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; lãnh đạo Tổng cục thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về CNQP.

Tổng cục sẽ tập trung phát triển đồng bộ, hiệu quả tiềm lực CNQP, quyết liệt triển khai các đề án, dự án trọng điểm; xây dựng và phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, tổng công trình sư CNQP.

Cùng đó là nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số và cải cách hành chính; tập trung nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

“Xây dựng tổ chức, lực lượng, sắp xếp, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức lại Cơ quan Tổng cục, các viện nghiên cứu và chuẩn bị các yếu tố tiến tới thành lập Tập đoàn CNQP”, Trung tướng Đinh Quốc Hùng nói.

Các đại biểu tham quan sản phẩm do ngành quân giới Việt Nam sản xuất.

Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Chính ủy Tổng cục CNQP, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất quốc phòng, bứt phá về sản xuất kinh tế, chú trọng xuất khẩu sản phẩm quốc phòng, sản phẩm kinh tế có thương hiệu và giá trị. Tổng cục sẽ tăng cường hợp tác, chủ động hội nhập quốc tế về CNQP, đồng thời phát triển CNQP tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

Thông tin về một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ mới, Trung tướng Đinh Quốc Hùng cho biết, sẽ phấn đấu tăng trưởng doanh thu bình quân toàn Tổng cục và thu nhập bình quân của người lao động. Đến năm 2030, phấn đấu tỷ trọng doanh thu kinh tế trên tổng doanh thu của toàn Tổng cục đạt trên 70%; hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần...

Trung tướng Đinh Quốc Hùng phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh, Đảng bộ và toàn Tổng cục CNQP đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có 46 nội dung tăng, vượt nhiệm kỳ trước.

Tổng cục đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về CNQP; nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ của Quân đội.

Thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, kinh tế, xuất khẩu, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; triển khai hiệu quả các đột phá, xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện; coi trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Video: Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới - nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại, Tổng cục CNQP phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển CNQP chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, liên kết chặt chẽ và là mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, Đảng bộ Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành quân giới anh hùng, “Đoàn kết - Tự lực - Chủ động - Khoa học”, nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công, thành tích hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin, yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân”, Thượng tướng Phạm Hoài Nam nói.

Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.