Xe tăng, tên lửa đạn đạo xuất hiện tại tổng hợp luyện diễu binh

TPO - Tối 21/8, trong cuộc tổng hợp luyện lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình, các loại xe, pháo, khí tài quân sự hiện đại đã có màn diễu binh ấn tượng, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.