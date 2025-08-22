Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Xe tăng, tên lửa đạn đạo xuất hiện tại tổng hợp luyện diễu binh

Nhóm PV

TPO - Tối 21/8, trong cuộc tổng hợp luyện lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình, các loại xe, pháo, khí tài quân sự hiện đại đã có màn diễu binh ấn tượng, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

a-1.jpg
a-6.jpg
a-4.jpg﻿
a-8.jpg﻿﻿
Đi đầu khối xe, pháo quân sự là các loại xe tăng hiện có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó một số loại đã được cải tiến về động cơ, khả năng tự bảo vệ cùng hệ thống điều khiển hỏa lực thông minh.
a-5.jpg
Đáng chú ý là T90S - loại xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới được trang bị cho Binh chủng Tăng thiết giáp, với kíp xe gồm 3 người. T90S có hỏa lực mạnh gồm pháo nòng trơn 125mm, súng máy đồng trục 7,62mm, súng máy phòng không 12,7mm; đồng thời được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1.
b-2.jpg
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì nghiên cứu, sản xuất. XCB-01 có hệ thống bánh xích cùng pháo nòng trơn 73mm, súng đại liên 7,62mm và súng phòng không 12,7mm; kíp xe gồm 3 người cùng 8 chiến sĩ.
b-7.jpg
﻿b-9.jpg
b-8.jpg﻿
Một số loại xe thiết giáp bánh xích.
b-6.jpg
b-10.jpg
b-12.jpg
b-14.jpg
Các loại xe thiết giáp bánh lốp.
c-5.jpg
Hệ thống tên lửa đạn đạo Scud-B có hỏa lực tầm xa mang tính chiến lược của Binh chủng Pháo binh - Tên lửa.
b-1.jpg
﻿c-1.jpg﻿﻿
﻿c-2.jpg
c-3.jpg
Khối xe pháo tự hành chiến dịch, chiến thuật hiện đại có sức cơ động cao, khả năng bắn nhanh và chính xác.
d-2.jpg
d-3.jpg
d-4.jpg
Các tổ hợp tên lửa, khí tài hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.
d-1.jpg
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, phiên bản do Việt Nam hiện đại hóa từ hệ thống tên lửa phòng không S-125M, có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.
e-4.jpg﻿
﻿e-1.jpg﻿
e-2.jpg
Một số loại UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất và UAV cảm tử có khả năng trinh sát, tấn công do Tập đoàn Viettel và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất.
e-3.jpg
Dàn xe tác chiến điện tử do Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng tham mưu) phối hợp với Tập đoàn Viettel nghiên cứu, sản xuất.
Video: Xe, pháo quân sự trở về nơi trú quân sau khi kết thúc tổng hợp luyện, tối 21/8.
Nhóm PV
#Xe tăng #tên lửa đạn đạo #tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình #khí tài quân sự hiện đại #Quốc khánh 2/9 #Quân đội nhân dân Việt Nam

