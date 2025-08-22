Xe tăng, tên lửa đạn đạo xuất hiện tại tổng hợp luyện diễu binh

TPO - Tối 21/8, trong cuộc tổng hợp luyện lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình, các loại xe, pháo, khí tài quân sự hiện đại đã có màn diễu binh ấn tượng, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đi đầu khối xe, pháo quân sự là các loại xe tăng hiện có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó một số loại đã được cải tiến về động cơ, khả năng tự bảo vệ cùng hệ thống điều khiển hỏa lực thông minh.
Một số loại xe thiết giáp bánh xích.
Các loại xe thiết giáp bánh lốp.
Khối xe pháo tự hành chiến dịch, chiến thuật hiện đại có sức cơ động cao, khả năng bắn nhanh và chính xác.
Các tổ hợp tên lửa, khí tài hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Một số loại UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất và UAV cảm tử có khả năng trinh sát, tấn công do Tập đoàn Viettel và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, sản xuất.