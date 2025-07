Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính về công nghiệp quốc phòng, an ninh

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Quyết định số 3267/QĐ-BQP về Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ, có hiệu lực từ 8/7/2025.

Theo Quyết định số 3267/QĐ-BQP, danh mục thủ tục hành chính mới ban hành gồm 3 thủ tục.

Đầu tiên là thủ tục tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán và cấp tín dụng của tổ chức tín dụng.

Tiếp đó là thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh của cơ sở huy động trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; cung cấp sản phẩm, dịch vụ về quản trị doanh nghiệp, an toàn thông tin, công nghệ cao, công nghệ chiến lược.

Thứ ba là thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng, an ninh của cơ sở huy động trong các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất chi tiết, phụ tùng, vật tư, bán thành phẩm sản phẩm quốc phòng, an ninh; nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ nền, công nghệ lõi; chuyển giao công nghệ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt; cung ứng, dự trữ, bảo quản vật tư sản xuất quốc phòng, an ninh.

Thủ tục thứ nhất có thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là tổ chức, doanh nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan chức năng quản lý tài chính trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý.

Thủ tục thứ hai có thời hạn giải quyết là 32 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là tổ chức, doanh nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thủ tục thứ ba có thời hạn giải quyết là 32 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là tổ chức, doanh nghiệp. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo phạm vi quản lý. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.